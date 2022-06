En se présentant face aux représentants des médias, à l'issue de la victoire des siens face à l'Ouganda (2-0), Djamel Belmadi était satisfait de la prestation de ses joueurs. «Ce soir (samedi, Ndlr), on a réalisé une bonne performance face à une équipe qui sur un passé récent a fait de très bons matchs, notamment sur le plan défensif. Le Mali qui est une bonne équipe a gagné 1-0 et fait 0-0 face à cette équipe ougandaise. C'est une équipe solide, généreuse et bien organisée.

C'est une rencontre similaire à la Sierra Leone ou Guinée équatoriale», a-t-il indiqué. Qualifiant de «bonne performance» cette victoire, Belmadi dira: «À part le penalty, en face nous n'avons rien vu car nos joueurs ont fait le travail. Nos joueurs ont su faire le travail pour leur laisser peu d'occasions. On a pu attaquer tranquillement sans avoir peur de se faire contrer. Je salue mes joueurs. (..) On reste fâché par rapport à ce qu'il s'est passé en mars. Tout le monde a eu cette envie de gagner.

Ce n'était pas évident de se remettre dedans, les joueurs étaient concentrés pendant toute la semaine et tous les joueurs voulaient faire un bon résultat aujourd'hui.» Le conférencier a marqué un temps d'arrêt sur les prestations de Belaïli, auteur d'un match plein: «Les joueurs comme Youcef ont besoin de tout leur potentiel physique pour montrer leurs qualités. Je suis content qu'il puisse continuer en Ligue 1, il lui a fallu un temps pour s'adapter. Tout le monde aime ce genre de joueur. C'est de bon augure pour nous. J'espère qu'il fera le bon choix cet été. Avec la plénitude de ses moyens, Youcef arrive à se sublimer. Tous les passionnés de football aiment ce type de joueur. Il peut marquer l'histoire de l'EN.» Autres louanges du coach, celles en direction des supporters et des responsables du stade du 5-Juillet: «Le terrain était en bon état. Pas excellent, praticable. J'étais content de retrouver le 5-Juillet.

J'ai été agréablement surpris par la présence en nombre des supporters. Je les remercie très sincèrement. J'aime l'idée d'aller rencontrer nos supporters aux quatre coins du pays. Je suis pour cette idée qui me tient à coeur. Là où on aura des stades prêts, on ira jouer. Si en septembre Oran est prêt, on y ira de bon coeur.» Après le match face à la Tanzanie, mercredi prochain à Dar Es-Salem, dans le cadre de la seconde journée, les Verts défieront l'Iran en amical, le 12 du mois courant. Sur ce test, le coach national dira: «Pour le match amical face à l'Iran c'est sur la bonne voie mais je ne dirai pas que c'est officiel tant que ce n'est pas signé. C'est une très bonne équipe, organisée, forte athlétiquement. Ils ont l'habitude de participer au Mondial. Ce match serait un bon test.»