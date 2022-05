Les joueurs de la JS Kabylie ont habitué leurs supporters à mieux, mais face au NC Magra, l'essentiel était de gagner. Et les Canaris l'ont fait en l'emportant sur la plus petite des marges, grâce à un but du capitaine Réda Bensayeh. Cette victoire a conforté l'équipe dans sa position de dauphin, mais il faudra attendre le prochain match, mardi à Tizi Ouzou, face à la JS Saoura, pour confirmer. Les supporters ont salué la victoire de leur équipe, mais restent sur leurs gardes, d'autant plus que leur équipe les a habitués à des résultats inattendus. Cependant, malgré les appréhensions, il ne faut pas mettre en arrière-plan le grand travail fait au niveau de la barre technique par le coach tunisien Ammar Souayah. Ce dernier, après une période de doute, remet en selle son équipe en la hissant au rang de dauphin. Un classement qui sème d'ailleurs le doute dans la maison du leader, le CR Belouizdad, qui devra désormais presser le pas pour s'éloigner davantage de son poursuivant. La place de dauphin connaît elle aussi une course acharnée entre trois clubs, la JSK, la JS Saoura et le MC Alger. Des équipes qui se battent pour arracher le billet pour la Champions League africaine. Aussi, même si la course au titre semble presque terminée, il n'en demeure pas moins que le CRB devra mettre à profit les trois matchs de retard qui lui restent à jouer afin de s'assurer le titre. Le peu de rencontres qui reste à jouer pour ses prétendants est à même de le prémunir d'une concurrence à grand risque de se faire rattraper à quelques pas de la ligne d'arrivée. Ce qui n'est toutefois pas totalement écarté. D'ailleurs, les prochaines rencontres ne seront pas de tout repos pour les Rouge et Blanc qui reçoivent l'ES Sétif, mercredi prochain, avant d'effectuer un périlleux déplacement à Oran pour croiser le fer au MC Oran sur son terrain. Une configuration qui montre que le leader doit presser le pas avant de se faire tirer par le maillot à la ligne d'arrivée. Par ailleurs, il convient de relever la fausse note de cette 30e journée «magistralement» réalisée par certains supporters du NC Magra. Loin des notions de fair-play qui régissent le sport au niveau national et international, des individus, qu'il ne faut en aucun cas classer comme des supporters d'un club de football, ont agressé des supporters de la JSK qui se sont déplacés à Magra avec leur club. En fin de match, ces derniers se sont heurtés à la violence de personnes démunies de sens d'hospitalité et de sportivité. Fort heureusement, les blessures ont été soignées sur place et tout le monde a pu rentrer sain et sauf. Dans un communiqué, la direction du club kabyle qui a exprimé tout son soutien à ses supporters n'a pas manqué d'appeler à plus de fermeté à l'égard de ces comportements qui n'honorent pas uniquement les supporters de la wilaya de Médéa mais tout le football algérien.