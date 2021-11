La vente des billets pour le prochain match de l'Equipe nationale, face au Burkina Faso, le 16 du mois en cours, pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde, a débuté, hier, au stade Mustapha-Tchaker de Blida. A partir de 9h, des fans des Verts ont commencé à acheter les billets. Les organisateurs ont ouvert 7 guichets pour faciliter la tâche aux supporters, la vente se poursuivra pendant 3 jours au rythme d'écoulement des billets. La FAF a indiqué qu'il faudrait présenter un pass sanitaire ou un certificat de vaccination, ainsi que la carte nationale prouvant l'identité de la personne vaccinée au niveau du guichet. De plus, le billet est individuel et les noms et prénoms de l'acquéreur seront inscrits dans un registre spécial qui pourra servir au contrôle le jour du match.De plus, la FAF limite le nombre de billets pour chaque acheteur à 5 tickets sous réserve de la présentation des cartes nationales d'identité et des pass sanitaires ou des certificats de vaccination des personnes absentes. Il est évident que toutes les précautions sanitaires seront prises par l'instance fédérale algérienne qui insiste également sur le «respect des mesures sanitaires, notamment l'obligation du port du masque et de la distanciation physique». Elle indique en outre que «la vente de billets et l'accès au stade le jour du match sont réservés aux supporters de plus de 18 ans». Le prix du billet est fixé par la FAF à 300 DA. La FAF a annoncé l'attribution d'espaces de vaccination au niveau du stade Tchaker, pour les personnes non vaccinées. Elle indique donc précisément sur l'«installation d'espaces de vaccination au niveau du stade Mustapha Tchaker pour les supporters n'ayant pas encore été vaccinés (Johnson & Johnson, vaccin à monodose)». Enfin, la FAF lance un appel au sens des responsabilités de nos fidèles supporters pour faire preuve de leur esprit sportif habituel tout au long du processus, du début de la vente jusqu'au sifflet final de l'arbitre, pour faire de cette date un moment mémorable et un succès sur tous les plans. Il s'agit là, d'un véritable test pour préparer les prochaines échéances de notre Equipe nationale dans les meilleures conditions. D'ailleurs, la CAF a fixé le nombre à 14 000 spectateurs pour ce match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA - Qatar 2022. A noter, par ailleurs, que l'instance africaine a décidé de mettre en place une nouvelle procédure pour permettre la présence du public dans toutes les compétitions. Ainsi, la présence des spectateurs dans les tribunes, lors des matchs à domicile, devra se faire dans le respect de certaines conditions exigées par la FIFA/CAF.