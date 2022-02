Faisant suite à la décision de la CAF d'introduire la technologie de la VAR (assistance vidéo à l'arbitrage) lors des matchs de barrage qualificatifs pour la Coupe du monde FIFA Qatar-2022, prévus en mars prochain, le stade Mustapha-Tchaker de Blida s'est doté de cette technologie. Cela en prévision de la rencontre retour entre la sélection nationale algérienne et le Cameroun. La Fédération algérienne de football a chargé Mohamed Bichari, vice-président de la Commission fédérale d'arbitrage (CFA) de piloter cette opération d'installation de la VAR, en étroite collaboration avec les autorités de la wilaya de Blida, le directeur de la jeunesse et des sports de cette wilaya, ainsi que la direction de l'OPOW Mustapha-Tchaker et la Télévision nationale. Aux dernières nouvelles, des aménagements ont été entrepris pour l'installation de la VAR et une équipe de la Télévision algérienne, conduite par le réalisateur Yazid Belkout, s'attelle à procéder aux derniers réglages. En somme, la FAF s'est conformée à cette disposition de la CAF, en prévision de cette confrontation capitale pour une qualification au Mondial qatari. En novembre dernier, et pour éviter les polémiques liées à l'arbitrage, l'Assemblée générale extraordinaire de la CAF a décidé d'imposer l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage, lors du 3e et dernier tour des éliminatoires au Mondial-2022. Neuf des 10 pays africains qualifiés, pour le tour des matchs de barrage des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, vont connaître pour la première fois, dans leurs stades, des cabines d'arbitrage vidéo (VAR). Seul le Maroc parmi les 10 nations qualifiées, utilise cette nouvelle technologie, dans le football. La VAR, exigeant des défis technologiques importants, la CAF s'est dit prête à financer les Fédérations, pour la concrétisation de cette décision. Pour rappel, 10 équipes africaines, sont toujours en lice, pour décrocher l'un des cinq billets, pour la Coupe du monde, mis à la disposition de la zone Afrique; Algérie, Sénégal, Tunisie, Nigeria, Maroc, Égypte, RD Congo, Ghana, Cameroun, Mali.

R. S.