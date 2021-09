Il y a plus de 56 ans que Zoubir Nebouchi est une personnalité du foot tébessien des années 67/77! Sociétaire très tôt chez les «Canaris» de l'antique «Thevest», le cadet des terrains vagues des quartiers de «la commune» et des alentours du stade Mokhtar-Bestandji allait signer sa première licence de foot, après une farouche résistance du regretté Hadj M'hamed, son valeureux papa, qui n'arrivait pas à croire qu'il y avait une accointance entre les études et le foot! «J'ai toujours rêvé de voir le cadet de mes enfants, être un grand médecin et non un cadet de foot!», aimait-il nous répéter à chaque tentative d'approche de signature à l' US Tébessa, club de division d'honneur, groupe Est, avec des pointures qui n'avaient rien à voir avec les «groupements d'intérêts» d'aujourd'hui! Parmi ces pointures, nommons sans honte, l'ES Guelma, d'Essalhi, la JSM Skikda, de Aïssa Draoui, l'USM Ain Beida, d'Ahmed Ezzaïla, l'AS Ain M'lila, d'Amor Chiha, l'USM Khenchela, de Hassan Khoulif, l'ES Souk-Ahras, la JBAC de Annaba, l'AS Kroub, de Benloucif, l'USH Contantine, de Ghanem, l'ES Sétif, d'Abdelhamid Salhi, l'USM Sétif, de Guettafi, l'USM Annaba des frères Bounour. Au milieu de ces «ogres», Zoubir Nebouchi, avec comme soutien, Noureddine Mesjkalji, cet excellent, désintéressé et incomparable président des Canaris, faisaient des siennes à chaque match, en couleurs et en cinémascope, SVP! Zoubir qui avait une soif insatiable de jouer contre les clubs qu'il connaissait au lycée de l'ex-Cirta, se démenait comme un p'tit diable aux entraînements, aux côtés des durs et expérimentés H'Maya, Mohamed Messaoudi, Amar Aïssa, Hocine Hannachi, Hamid Mokrani, Djeff Ziani, Abdallah Toualbia, Abderrahim Bellaguida, les frères Bouras et autres Mouldi H'Bari, Laïd Bouznada et Les Kouachi... La chance offerte à Zoubir Nebouchi fut à l'occasion de la venue à Tébessa de la «cavalerie légère» de l'USM Khenchela, de l'excellent et franc-tireur aux buts, Hassan Khoulif. Ce jour- là, Nebouchi, le plus jeune joueur des Canaris sur le terrain, mena son équipe vers une victoire sans bavure, de 3-1! Avec 2 beaux buts, Nebouchi, l'athlétique fonceur et défonceur des défenses, signa sa présence et donnait raison à tous ses fans, qui voyait en lui un véritable petit «Lalmas», lorsque, balle au pied, il pénétrait dans la surface de réparation adverse, tête baissée, épaules ramassées, bien debout sur ses jambes musclées à l'extrême, emportant de solides défenseurs sur son passage en force, n'ayant peur de rien et de personne! Sur toutes les balles arrêtées, le véloce N°10 de l'US Tébessa, répondait présent, en signant, miraculeusement, parfois, des buts, dans des positions difficiles! La suite fut facile pour lui. Il enchaîna les victoires, emballa les fans et le reste des supporters qui le découvraient à chaque joute! Il connut les coups les plus durs, les plus méchants, les plus lâches, des blessures, heureusement sans gravité pour la suite de sa carrière, qui prit fin avec le début de ses fonctions de docteur en médecine, faisant ainsi plaisir à son père, M'hamed Nebouchi, dont le rêve longtemps caressé prit corps! Parallèlement à son métier, le docteur, Zoubir Nebouchi, ne pouvait s'empêcher de caresser le cuir, de le malmener par amour au foot, lorsqu'il avait du temps libre! Avant de clôturer cet hommage mérité, donnez-nous une bonne minute pour vous raconter une anecdote vécue au vieux stade de Sétif, anecdote qui vit Nebouchi entrer sur le terrain, avant le coup d'envoi, coutre l'USM Sétif, alors que les cadets jouaient en ouverture. Il assista quelques minutes, et à ce moment-là, entra le regretté, Abdelhamid Kermali, qui salua les visiteurs, et fut prié par Zoubir Nebouchi, d'envoyer le petit cadet chétif N°10, à l'Entente sportive sétifienne! Effectivement, le chétif cadet qui n'était autre que... Malik Zorgane, allait devenir le meneur de l' «Aigle noir»! Ainsi, Malik joua, se maria, eut des enfants, et parmi eux, un certain Adam qui fait les beaux jours de Charleroi (Belgique). Et pourquoi pas demain ceux du Bayern, d'Ajax ou de City? Aujourd'hui, à 68 piges, le docteur Zoubir Nebouchi se repose et se délecte les franches, belles et tranchantes actions des poulains de Djamel Belmadi...