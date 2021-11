Lors de sa dernière réunion statutaire, le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football a fixé les dates des différentes assemblées générales extraordinaires (AGEx), des assemblées générales ordinaires (AGO), ainsi que des assemblées générales électives (AGE) pour la Ligue de football professionnel (LFP), la Ligue nationale de football amateur (LNFA), ainsi que la Ligue inter-régions de football (LIRF). Mais au final, ces rendez-vous ont été annulés sur décision du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag. Selon ce dernier, la FAF est passée outre les dispositions réglementaires en convoquant des AGEx, sans l'arrêté d'approbation de la tutelle. Mais ce n'est pas tout. En effet, à en croire Botola, le président de la FAF, Charaf- Eddine Amara est convoqué pour demain après-midi au siège du ministère pour une séance de travail. Entre-temps, et même si l'information de l'annulation de ces rendez-vous est confirmée, rien n'a été publié sur les supports de communication desdites instances, sauf pour la LIRF qui a informé ses membres via un communiqué.