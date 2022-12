Le miracle n'a pas eu lieu. En dépit de sa victoire (1-0) devant le Champion du monde en titre et déjà qualifiée pour les 8es de finale avant le match, la Tunisie a été éliminée du Mondial qatari. La Tunisie devait absolument battre la France et espérer un résultat favorable entre Australie et Danemark pour accéder aux 8es de finale de la Coupe du monde. Certes, les Aigles de Carthage se sont imposés devant le Coq gaulois. Mais il fallait que le Danemark et l'Australie fassent match nul. Beaucoup d'incertitudes et de probabilités. Les Tunisiens savaient que face à cette équipe de France, remaniée, ils avaient une carte à jouer. Ils ont joué crânement leur chance dans cette partie, dominant les duels et profitant du manque de repères de leurs adversaires. Ghandri pensait même ouvrir le score sur ce coup franc de Khazri, avant d'être signalé hors jeu (6e). Un premier coup de chaud, rapidement suivi de quelques mouvements collectifs qui mettaient les Bleus en difficulté. Latéral gauche, Camavinga vivait un calvaire, tout comme Guendouzi et Veretout au milieu, incapables d'assurer. En seconde période, Khazri, plus agressif, profitait d'un ballon égaré par Fofana pour filer et s'en aller battre Mandanda (1-0, 58e). Les Tunisiens avaient fait le plus dur en ouvrant le score, et peut-être même la porte des 8es de finale. Il fallait tout de même résister aux Champions du monde en titre et surtout à l'entrée des titulaires (Mbappé, Griezmann, Dembélé et Rabiot, en plus de Saliba venu soulager un Varane encore sur le retour).

C'est la folie dans l'Education City Stadium car au moment du but, Australie et Danemark sont toujours au coude-à-coude. Mais une joie éphémère. Juste le temps de l'émotion. Une minute aura duré la joie. Car à la 60' de l'autre côté, les Socceroos prennent l'avantage et déplument les Aigles de Carthage.

En somme, un exploit inutile et sans lendemain même si la Tunisie peut se consoler en étant la première équipe à avoir battu la France en match de Coupe du monde depuis l'Allemagne en quarts de finale 2014. La Tunisie s'offre donc un succès de prestige face aux Champions du monde en titre.

De quoi peut-être les consoler de leur élimination. Avec quatre points, la Tunisie termine 3e du groupe D et est éliminée du Mondial, dans l'honneur et dans la douleur.