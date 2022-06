La Tunisie exclue de la Coupe du monde 2022? C'est la grosse interrogation qui taraude l'esprit des observateurs du cuir rond sur le continent depuis quelques jours. Qualifiés pour le Mondial qatari où ils sont logés dans un groupe assez relevé où figurent la France, Champion du monde en titre, le Danemark et l'Australie, les Aigles de Carthage se trouvent en effet dans une position assez délicate, à quelques mois du début du tournoi. En fait, le torchon brûle entre le ministre des Sports, Kamel Deguiche et le président de la Fédération tunisienne de football, Wadie Jary. D'après les informations de Sport News Africa, un vaste conflit oppose les deux hommes forts du foot tunisien à propos des matchs truqués qui s'opèrent dans le championnat local. Des soupçons de rencontres arrangées ont été évoquées, notamment à propos de l'organisation d'un match de barrage pour le maintien. Le ministère des Sports a estimé que la Fédération tunisienne s'est trop vite précipitée dans le règlement de cette affaire délicate. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du ministère a affirmé que le bureau fédéral de la Fédération pourrait être dissous si des manquements graves venaient à être constatés lors de l'enquête ouverte. Le porte-parole du ministère a d'ailleurs insisté sur le fait qu'il n'y a pas «de place pour enfreindre les lois et manipuler les résultats». Mais c'est là que réside l'inquiétude car derrière, la FIFA qui est intransigeante sur l'ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des Fédérations, suit de près cette situation. L'instance faîtière du foot mondial qui ne tolère aucune immixtion des gouvernants dans la gestion des Fédérations pourrait prendre la décision d'exclure la Tunisie de toute activité liée au football, et donc, de la Coupe du monde 2022. L'institution basée à Zurich en Suisse a d'ailleurs récemment exclu le Kenya et le Zimbabwe des éliminatoires de la CAN 2023 pour ingérence des ministères des Sports respectifs dans les affaires de leurs Fédérations. À moins de cinq mois du début de la phase finale de la Coupe du monde Qatar 2022, l'histoire va-t-elle se répéter, cette fois-ci pour la Tunisie?