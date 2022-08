L’USM Alger est arrivé, hier, en Tunisie où elle doit effectuer son deuxième stage de préparation d’intersaison jusqu’au 18 août courant, sous la houlette du nouvel entraîneur, Boualem Charef, a indiqué le club de Ligue 1 algérienne de football dans un communiqué, diffusé sur son site officiel. Initialement, les Rouge et Noir devaient effectuer ce deuxième stage de préparation en Turquie, sous la houlette de l’ex-entraîneur, Jamil Benouahi limogé pour faute grave, suite à un différend avec la direction du club. Il a été remplacé dans la foulée par Boualem Charef, qui venait de quitter son poste de directeur technique sportif au CR Belouizdad. Un changement radical donc au niveau de la barre technique des Rouge et Noir, qui a fini par remettre en cause même le choix de la Turquie comme future destination pour le deuxième stage de préparation d’intersaison. C’est ainsi que la direction du club s’est réunie, lundi soir, afin de trouver une nouvelle destination pour son stage, et en consentement avec le nouveau staff technique, elle a fini par trancher en faveur de la Tunisie.

Le coach Boualem Charef et son staff ont retenu un effectif de 29 joueurs pour ce stage, dont le gardien vétéran des Rouge et Noir, Mohamed Lamine Zemmamouche. Le groupe comporte un nombre plus important de joueurs, certes, mais trois éléments n’ont pu faire partie du voyage en Tunisie, pour diverses raisons.

En effet, si Brahim Benzaza et Samy Bouali ont déclaré forfait pour cause de blessure, l’attaquant burkinabè Hamed Belema été laissé à Alger, après avoir été testé positif au coronavirus.