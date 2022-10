La triplette composée de Nemeur, Daouer et Nahar d’Oran a remporté le trophée de la coupe d’Algérie de pétanque jeu court, qui a pris fin samedi soir au stade communal de Tamzoura (Aïn Témouchent) après deux jours de compétition. La triplette d’Oran s’est imposée en finale face au trio Hanina, Sid Ahmed et Mokhtar de la ligue de Mascara sur le score de 13 à 9. La troisième place est revenue à l’équipe d’Alger et celle de Tlemcen. Cette phase finale de Dame Coupe, organisée deux jours durant par la ligue de wilaya de sports de boules en collaboration avec la Fédération algérienne des sports de boules et la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Aïn Témouchent, a enregistré la participation de 34 triplettes qui se sont qualifiées aux phases de wilayas représentant 32 ligues du pays. Selon les organisateurs, le niveau technique de la compétition a été « appréciable » et les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions et dans une ambiance festive et conviviale. La finale s’est déroulée à une heure tardive. Les vainqueurs ont été récompensés par des trophées et des cadeaux lors d’une cérémonie de clôture, en présence des membres de la Fédération algérienne de sports de boules et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports locale.