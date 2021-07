Petite victoire, mais un pas de géant vers l'objectif. Les joueurs de la JS Kabylie ont, en effet, réalisé une courte victoire (1-0) face au NC Magra, mais assuré la moitié du chemin vers leur objectif, qui est de terminer la saison dans une place sur le podium, qualificative pour une compétition internationale la saison prochaine. Le match qui s'est joué au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou a été d'un haut niveau. En effet, les Canaris ont offert du spectacle par un beau football qui augure d'un avenir très proche optimiste en coupe de la Confédération africaine de football. Pour les joueurs de la JSK, la rencontre face au NC Magra est un match important dans la course à cet objectif en championnat, mais aussi une préparation en vue de la finale de la coupe de la CAF, prévue, samedi prochain, au Bénin. Aussi, cela servira d'ascendant psychologique en vue de la finale de la coupe de la Ligue professionnelle, qui sera programmée ultérieurement face à ce même adversaire. L'entraîneur, Denis Lavagne, a visiblement préféré garder le même effectif et le fait tourner avec les mêmes remplaçants afin de donner la chance à tous les joueurs de s'entraîner. La rencontre était idéale pour le coach qui veut garder la forme de ses joueurs jusqu'au jour de la finale avec, à l'évidence, une attention particulière pour la bonne forme physique. Les joueurs ont en effet évité de contracter des blessures à la veille de ce rendez-vous africain important pour la maison JSK. Le cas de Souyad et Boulahia est édifiant à ce sujet. Ces deux joueurs viennent de reprendre les entraînements après leur rétablissement, mais il n'en demeure pas moins que des blessures à ce stade de la compétition risquent d'avoir de fâcheuses conséquences. Par ailleurs, il est à noter que la direction de la JSK a décidé de suivre sa demande de report des rencontres de championnat programmées avant le rendez-vous africain. Les supporters n'ont pas apprécié cette décision au vu de son inutilité. En effet, sur les réseaux sociaux, beaucoup de supporters ont exprimé leur désaccord estimant que l'adversaire a un programme similaire, mais sans pour autant introduire de demande de report. Pour beaucoup d'entre eux, les matchs de championnats prévus avant cette finale ne sont pas vraiment importants, étant donné qu'ils peuvent être considérés comme des séances d'entraînement. Enfin, il est à rappeler que les supporters ont accompagné leur club par tous les moyens dont ils disposent. Du point de vue financier, beaucoup de restaurateurs et commerçants volontaires ont pris en charge les coûts des séjours de mise au vert et des préparations dans les infrastructures hôtelières. Les amoureux du club ont même payé les frais des déplacements de leur club ainsi que leur prise en charge en matière d'hébergement. Des gestes qui indiquent un grand civisme mais surtout un grand amour pour ce club mythique qui représente dignement l'Algérie sur le plan international.

12000 supporters présents?

La Confédération africaine de football (CAF) aurait validé la présence de 12000 supporters pour la finale de la coupe de la Confédération opposant la JS Kabylie au Raja Casablanca. Suite à l'autorisation des autorités gouvernementales et sanitaires du Bénin, la CAF a approuvé la venue de 12000 supporters pour la finale de la coupe de la Confédération qui opposera la JS Kabylie et le Raja Casablanca au stade de l'amitié de Cotonou (Bénin), le 10 juillet. La JS Kabylie a bien préparé cette finale puisqu'elle s'est imposée 1 -0 face au NC Magra lors de la 29ème journée de Ligue 1, grâce à un penalty de Bensayah dès la 8e minute.