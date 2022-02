Samedi prochain, dans le cadre de la dernière journée de la phase aller du championnat de Ligue 1, le MC Oran reçoit à partir de 17h le MC Alger, au stade Ahmed-Zabana. Il s'agit d'un «match choc», et ce, malgré l'écart important qui sépare les deux équipes. Il est d'une importance capitale pour les Hamraoua, dos au mur, et obligés de sortir la tête de l'eau. Ce match est d'autant plus capital que les Rouge et Blanc intensifient, depuis lundi, la préparation, malgré leur état d'esprit jugé plus ou moins défavorable, suite à leur défaite surprenante, face au WA Tlemcen (0-1). Le coach Mouaz Bouakkaz a axé la grande partie de son travail sur le volet psychologique des joueurs, tentant de les consoler en leur faisant oublier leur dernière débâcle. Dans le mode opératoire qu'il a adopté, le responsable de la barre technique oranaise met ses protégés dans le bain des victoires, comme si rien n'est perdu. Autrement dit, le coach songe d'ores et déjà, sérieusement, à cette rencontre où ses poulains sont en bas du classement. Le club algérois, n'est pas en reste, ne perdant pas de vue sa 4e place dans le classement général.

Le coach tend à minimiser les dégâts, n'en voulant pas à ses joueurs passés à côté de la plaque, lors de leur dernière sortie. Dans cette rencontre, les Hamraoua auraient pu réaliser le nécessaire. Tout le contraire s'est produit dans ce match qui était, selon les spécialistes, à leur portée, d'où la nécessité d'aller de l'avant, en songeant plutôt à l'avenir que d'être passéiste et récriminant.

L'aspect psychologique est, pour le coach tunisien, d'autant important que ce dernier ne presse pas ses joueurs, mais les invitent toutefois à faire preuve d'abnégation en gérant le match à leur guise.Il les pousse à plus de combativité, tout en prenant en compte le facteur psychologique. Mais, il est loin de pouvoir concrétiser cette politique en l'espace de moins d'une semaine d'entraînement. Car certains joueurs sont encore loin de rentrer dans l'ordre. Il s'agit essentiellement du gardien des buts, Soufi, et de l'attaquant Bouguetaya qui ont brillé par leur absence aux entraînements. Ces deux derniers sont très en colère. Pour cause, ils continuent à réclamer leur dû. Les deux joueurs ont dû prendre leur mal en patience, en attendant la venue du directeur technique du club, Djebour. Ce dernier est appelé à expliquer la suite réservée aux deux joueurs. Ce dernier, étant aux abonnés absents, les deux joueurs n'ayant pas dissimulé leur courroux, ont tout simplement jugé utile de rebrousser chemin sans avoir l'occasion de rencontrer leur responsable. Leurs coéquipiers ne sont pas à l'abri de cette exacerbation, gagnant leurs esprits à petites doses. La tension monte de plusieurs crans toujours pour la même raison.