Il fallait s’y attendre. Les efforts, la rage de vaincre et la détermination manifestés par le duo de badminton, Kouceila Mammeri et Youssef Sabri, n’ont pas été vains. Ils ont réussi l’exploit en garnissant la galerie algérienne, ajoutant une nouvelle médaille d’or au bilan algérien de la 19e édition des JM, après leur victoire face à des athlètes de renom, à savoir le duo espagnol Luis Enrique Pereira et Pablo Abian Vicen (2-1), et ce dans une finale qu’ils ont disputée lundi dans la salle omnisports d’Oued Tlélat. Le duo algérien, qui a trébuché au départ en perdant la première manche (21-14), a vite fait de se ressaisir en revenant au score en deuxième et troisième périodes, qu’il a d’ailleurs remporté, respectivement par, (21-19 et 21-16), offrant ainsi la première dédicace gravée en or à l’occasion de rendez-vous oranais, les Jeux méditerranéens, suivis aussi bien par les Oranais que les visiteurs d’Oran poursuivant leur affluence dans cette capitale méditerranéenne devenue la Mecque des touristes et des sportifs. L’entraîneur national de badminton, Nourine Maâmar Salem a été au summum du contentement. Il a indiqué que « cette médaille d’or est la première du badminton algérien dans l’histoire de ses participations aux Jeux méditerranéens », ajoutant que « ces jeunes méritent ce sacre ». « Ils ont besoin de tout le soutien car ils sont l’avenir du badminton algérien », a-t-il demandé, tout en souhaitant que « ces athlètes se qualifieront pour les prochains Jeux olympiques de Paris 2024 ». La médaille de bronze de la compétition de badminton en double a été partagée par le duo croate Luca Ban, Spoljarek Filip, l’Italien Fabio Caponio et Giovanni Toti. Les compétitions de badminton se sont poursuivies, hier. Au menu, les matchs des 16es de finale.