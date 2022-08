Le championnat d'Algérie de football de la nouvelle saison 2022-2023 débutera, demain, avec le déroulement de quatre rencontres, alors que les quatre autres matchs sont programmés pour samedi. Encore faut-il faire remarquer que cette saison footballistique 2022-2023 verra la présence de 16 équipes au lieu de 18, dans le cadre du nouveau système de compétition. Et bien malin celui qui oserait déterminer qui, des favoris réguliers de la Ligue 1 professionnelle sortirait vainqueur de sa première rencontre de cette nouvelle saison, dans la mesure où la majorité des clubs ont procédé à des changements de leurs effectifs. Et il se trouve, justement, que comme chaque début de saison, les premiers matchs donnent une idée sur l'état de préparation de chaque équipe, avant que la pression ne monte, au fur et à mesure qu'on avance dans cette compétition nationale. Mais il y a lieu de remarquer que la plupart des équipes entament cette nouvelle saison avec le manque de finances, voire avec des dettes qui sont toujours en cours et la Chambre des résolutions des litiges est en train d'étudier les dossiers sur sa table. Ceci dit, et pour cette première journée de la nouvelle compétition, le CR Belouizdad, triple détenteur du championnat de Ligue 1, aura, l'opportunité de recevoir le Hilal Chelghoum Laïd, qui, aux dernières nouvelles, se présenterait avec l'équipe de la réserve et ce, à cause de cette problématique de manque des finances. On avait même évoqué un éventuel forfait de cette équipe à cause de ce problème de manque criard d'argent. Et c'est ce qui fait que le CRB est parti favori pour arracher les 3 points de la rencontre. Par ailleurs, il y a lieu de noter, également, qu'un autre match devrait être très suivi par les fans de la balle ronde et il opposera la très régulière équipe de la JS Saoura au Mouloudia d'Alger. Et comme cette rencontre est prévue au stade du 20-Août 1955 de Bechar, les Vert et Rouge veulent frapper fort d'entrée en tentant une victoire. Mais, comme de coutume, les gars de la Saoura doivent, une fois de plus, montrer qu'ils sont «intraitables» chez eux. D'où l'enjeu de cette partie qui, en cas de match nul, cela n'arrangerait aucune des deux formations, même si ce serait un «point» précieux que les Vert et Rouge pourraient enregistrer de ce périlleux déplacement. Du côté de l'USM Alger avec le nouveau coach Boulem Charef, on mise beaucoup sur une première victoire en recevant l'un des deux promus à savoir le MC El-Bayadh. La difficulté pour les Rouge et Noir est qu'ils n‘ont pas beaucoup d'informations sur ce nouveau venu à la Ligue 1 professionnelle. Quant aux gars du MCEB, un bon résultat d'Alger serait des plus motivants et des plus encourageants en ce début de compétition. C'est aussi le cas pour l'USM Khenchela qui entamera son aventure parmi l'élite en déplacement face au CS Constantine du coach Kheïreddine Madoui. Dans les autres rencontres, la JSK rendra visite à l'ASO alors que l'ESS ira défier l'USB.