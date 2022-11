D'habitude, les cérémonies d'ouverture des Coupes du monde passent un peu inaperçues. Celle d'aujourd'hui fera l'exception, puisque le Qatar ne fait rien comme les autres. La cérémonie, cette fois-ci va durer plus de trente minutes dans le stade d'Al Bayt, au nord de Doha et qui possède 60 000 places. Le riche État gazier du Golfe prépare une cérémonie d'ouverture spectaculaire dans ce stade dont la structure a été inspirée par les tentes traditionnelles des Bédouins du Golfe. Le projet va rappeler les grandes cérémonies comme aux Jeux olympiques, et qui va marquer les spectateurs et les téléspectateurs.

C'est d'ailleurs l'Italien Marco Balich, directeur artistique de plusieurs cérémonies des JO, qui a été désigné pour organiser ce spectacle. Cette cérémonie qui s'annonce unique est d'ailleurs l'une des raisons qui auraient poussé la FIFA à isoler le premier match, en avançant, en août dernier, la rencontre Qatar-Équateur qui était annoncée pour le 21 novembre. Elle sera rehaussée par la présence de plusieurs chefs d'État, dont Abdelmadjid Tebboune.

Aux manettes des feux d'artifice, ça sera un Français. Le «groupe F» va gérer le feu d'artifice de la cérémonie d'ouverture et de clôture. Ils ont pris l'habitude de beaucoup travailler avec les pays de la péninsule arabique. Au total, un peu moins de 1000 personnes travaillent spécifiquement sur ce lancement du Mondial-2022. Plusieurs messages seront abordés et relayés comme «la paix» et «le multiculturalisme». Pour l'instant, une seule star a été annoncée au public pour participer à cette cérémonie, la star de la K-pop Jungkook. Des stars sont bien attendues dans les tribunes du stade d'Al Bayt.

Marco Balich sera aussi affecté à la réalisation de la cérémonie de clôture, le 18 décembre au stade de Lusail. Si le Qatar peine à mettre en avant un grand nom pour la cérémonie d'ouverture de sa Coupe du monde, le pays est pour autant loin d'être boycotté par les artistes internationaux.

À l'occasion de la compétition, deux festivals vont se dérouler dans le pays en parallèle: le World Stage à Doha, et l'Aravia à Al Wakrah dans le sud du pays.