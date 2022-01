Le Cameroun s'apprête à abriter la 33e édition de la coupe d'Afrique des nations de football, dont le coup d'envoi sera donné, aujourd'hui, dans un contexte historiquement particulier. Si, sur le plan technique et organisationnel, les réflexions vont bon train, du côté de la CAF, il y a lieu de noter que sur le plan local, et à quelques heures de l'événement, la compétition pourrait connaître quelques difficultés d'ordre sanitaire et sécuritaire. La pandémie de Covid-19 et surtout son variant Omicron sont si redoutés que tous les responsables sont sur le qui-vive pour éviter la propagation de ce virus mortel au sein de leurs staffs. Reportée d'une année pour des raisons sanitaires, cette CAN aura lieu, de l'avis de plusieurs analystes comme le docteur Aristide Mono, enseignant des sciences politiques camerounais, dans un climat assez tendu dû aux crises protéiformes que traverse le pays.

On évoque d'ailleurs de nombreuses crises internes qui menacent de perturber le déroulement de cette compétition continentale, bien que du côté du gouvernement, on rassure que tout se déroulera dans de bonnes conditions. Au Cameroun, aujourd'hui, les habitants se protègent peu, et les règles draconiennes imposées par la CAF risquent de dissuader les supporters de venir massivement au stade. Il faudra, notamment cumuler un cycle complet de vaccination et un test PCR négatif de moins de 72 heures ou antigénique de 24 heures pour assister à un match de la CAN.

«Il y a clairement un effet CAN. Nous sommes passés de 10 personnes vaccinées par jour à plus de 100 depuis lundi. Cela augmente de manière exponentielle», explique le docteur Lucien Mama, coordinateur du site de vaccination du Palais des sports de Yaoundé. Mais pour l'heure, seulement 6% de la population âgée de plus de 18 ans est doublement vaccinée. On a même rapporté qu'il y a eu de faux tests de dépistage du Covid-19 qui prolifèrent dans les quatre coins du pays. Mais, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a assuré que son organisation «traitait ces problèmes». Pour le moment, le Cameroun recense près de 110 000 contaminations, dont 1 851 décès depuis le début de la pandémie. Mais, sur le plan sportif, toutes les sélections ont pris en compte les directives de la CAF et de l'OMS pour éviter que des joueurs et membres de leurs délégations respectives ne soient contaminés, soit directement par des membres déjà atteints, soit par une nouvelle contamination.

Ce qui explique d'ailleurs la très grande difficulté des journalistes et photographes, sans oublier les équipes des différentes TV et autres sites Internet d'approcher les acteurs pour d' éventuelles interviews ou autres déclarations. Sur le plan sécuritaire, toutes les mesures ont été prises, dans les villes où les matchs auront lieu: Yaoundé; Douala, Bafoussam, Limbé et Garoua. Plusieurs groupes armés séparatistes ont publiquement menacé de perturber la CAN, si les autorités ne retirent pas les forces gouvernementales actuellement présentes dans le nord-ouest et sud-ouest anglophone du Cameroun. Citant son opposition à la tenue de la CAN, l'un de ces groupes séparatistes a revendiqué l'explosion d'une bombe qui avait blessé plusieurs personnes le 12 décembre dans un quartier très fréquenté de Buea, chef-lieu de la région du sud-ouest.