Dans le football, tout va très vite. Alors qu'il a fait des pieds et des mains pour quitter le FC Barcelone, l'été dernier, Lionel Messi (33 ans) a retrouvé le sourire avec son club de toujours. Et après une saison blanche, l'attaquant argentin a pu de nouveau soulever un titre. En effet, les Blaugrana n'ont fait qu'une bouchée de l'Athletic Bilbao (4-0), samedi, en finale de la coupe du Roi. Dans son rôle habituel de meneur de jeu, le capitaine barcelonais a été absolument sensationnel avec un doublé à la clé, dont un premier but de toute beauté sur une action d'école initiée de son propre camp et conclue de façon extraordinaire d'un plat du pied d'une facilité insolente, rappelant ainsi le Messi de la très grande époque. Un nouveau doublé pour le Sud-Américain, au four et au moulin, qui le fait un peu plus basculer dans la légende. Et pour cause, avec désormais 31 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues depuis le coup d'envoi de l'exercice, il est devenu le premier joueur de l'histoire à franchir la barre des 30 buts en club sur 13 saisons consécutives. Une performance monstrueuse pour Messi, qui a conforté son statut de joueur le plus titré du club avec ce 35e trophée au palmarès. Toujours aussi essentiel sur le terrain, Messi peut d'ailleurs compter sur un groupe uni derrière lui pour l'inciter à prolonger son contrat, qui expire en juin prochain. Il suffisait de voir tous ses partenaires les moins âgés, à l'image de Frenkie de Jong, Pedri ou encore Ansu Fati, se succéder les uns après les autres pour prendre une photo souvenir avec la coupe du Roi pour immortaliser ce grand moment dans leurs très jeunes carrières respectives. Ses dirigeants, eux, comptent aussi sur lui. «On ne sait jamais, c'est Messi qui doit décider de son avenir, comme l'a dit le président, nous essayons de faire de notre mieux pour le faire rester, car une fois de plus, en finale, il s'est avéré être le meilleur joueur du monde», a indiqué Ronald Koeman. «Je suis convaincu qu'il veut rester, et il sait déjà que l'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir, dans le cadre des possibilités du Barça, pour qu'il continue avec nous», a affirmé le président, Joan Laporta. Réponse dans les prochaines semaines.