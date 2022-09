Le FC Barcelone débarquait à Munich avec beaucoup plus d'assurance et surtout avec la conviction d'avoir une équipe bien mieux armée que celles qui ont récemment mordu la poussière face au Bayern Munich. Avec Robert Lewandowski dans leurs rangs, les Blaugranas espéraient d'ailleurs avoir l'arme ultime pour faire tomber le géant bavarois dans son stade. Serial buteur historique du Bayern et auteur d'un début de saison canon avec les Culers (9 buts, 2 passes décisives en 7 matchs, toutes compétitions confondues), l'attaquant polonais restait sur cinq rencontres consécutives en marquant au moins un but. Mais bien évidemment, le football sait nous faire mentir quand il le décide. Dans un stade qu'il connaît par coeur et contre une équipe dont il connaît les moindres petits secrets, Lewandowski est resté muet et a surtout raté deux énormes occasions (18e, 21e), alors que le score était encore de 0-0. Un manque d'efficacité inhabituel chez le numéro 9 du Barça qui a généré beaucoup de frustrations en Catalogne et de surprise en Allemagne. Sport Bild parle de «panne pour Lewandowski», TZ évoque un «drame» pour le Polonais, tandis que le Zeit rappelle que «Lewandowski se rate rarement face aux grands d'Europe».

Côté barcelonais, Xavi avait vraiment la mine déçue. «Je suis énervé, on ne méritait pas de perdre. On a été meilleur. J'essaie d'être honnête, on les a dominés», a déclaré le coach catalan, avant d'évoquer le cas Lewandowski. «Avec son expérience et sa maturité, je ne crois pas qu'il ait été gagné par la pression. C'est un manque d'efficacité. C'est le football, ça arrive. Mais ça arrive dans un stade où ça ne devait pas se produire.» Vraiment rageant pour le technicien espagnol. Au Bayern, l'ambiance était évidemment différente. Les Bavarois ont savouré leur succès, mais tout en se contenant, au moment d'évoquer les ratés de leur ancien buteur.

«Nous avons fait du très bon travail parce qu'il n'a marqué aucun but, on aurait dit qu'il ne voulait pas marquer. Ne plus avoir Robert, c'est différent, mais nous nous adaptons au nouveau système qui offre plus de mouvements», a indiqué Lucas Hernandez, suivi par son entraîneur Julian Nagelsmann. «Je pense qu'il a fait un bon match. C'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais tant mieux pour nous. Il a tout de même été dangereux en première période, mais nous l'avons mieux contrôlé après la pause. Je l'ai vu brièvement après le match et je l'ai salué, mais il joue pour un autre club désormais.

J'ai plein d'autres joueurs dont je dois m'occuper et j'ai déjà répondu à au moins 60 questions à son sujet cette semaine. Il faut demander à Xavi désormais, car ce n'est plus mon joueur.» Frustré et déçu pour ses retrouvailles avec l'Allianz Arena, Robert Lewandowski pourra quand même se satisfaire de l'accueil chaleureux que lui ont réservé les supporters du Bayern. Attendu par les médias, il est rapidement sorti du vestiaire pour lâcher un rapide «ce n'était pas si facile» avant de s'engouffrer dans le bus du Barça.