Finalement Yazid Yarichène reste à la tête de la direction de la JS Kabylie. Ce dernier a annoncé qu'il renonçait à la décision de démissionner quelques heures seulement après sa rencontre avec le wali de Tizi Ouzou, qui lui a promis de l'accompagner dans la recherche de solutions à tous les problèmes qui l'ont poussé à démissionner. En effet, ce dernier a annoncé, hier, dans un communiqué que sa décision a été annulée suite à un début prometteur dans le processus de règlement des difficultés financières. De nombreuses entreprises, des plus importantes, ont exprimé leur disponibilité à faire partie des sponsors de la JSK. En effet, dans un communiqué, le club a annoncé que de nombreux opérateurs économiques sont officiellement pour certains et en voie pour d'autres, des sponsors des Canaris. Dans notre précédente édition, l'on évoquait d'ailleurs la signature officielle d'un accord avec l'opérateur de téléphonie mobile, Mobilis et deux autres grands groupes ainsi que Condor. Pour Yarichène, d'autres signatures interviendront dans un proche avenir avec d'autres entreprises à l'instar des deux autres opérateurs de téléphonie mobile, Djezzy et Ooredoo. En fait, il convient de rappeler que ce revirement de situation était déjà prévisible après la rencontre qui regroupé le président du club Yarichène avec le wali de Tizi Ouzou. Le premier responsable de la wilaya a invité son interlocuteur à surseoir à sa décision de démissionner en plus d'une promesse de l'accompagner au nom des pouvoirs publics, dans le processus de règlement des difficultés surtout financières dont souffre le club. Ainsi, le communiqué de Yarichène boucle la boucle sur plusieurs fronts. Le premier concerne les problèmes financiers à l'instar des salaires des joueurs, alors que le second concerne la gestion du club qui sortira, enfin, de la zone rouge. Les difficultés financières ont fait que les Canaris sont en grande majorité non payés. Les joueurs n'ont pas reçu toutes leurs mensualités depuis un bon moment déjà. Ce qui a fini, d'ailleurs, par créer une situation conflictuelle marquée par une tension permanente au sein du club. À maintes reprises, les joueurs se sont rebiffés pour contraindre la direction à les payer, mais les difficultés financières ont fait que les mensualités n'ont jamais été versées en totalité. La situation aura également influé sur le moral des troupes et par conséquent sur leurs prestations durant toutes les compétitions. Aujourd'hui, l'annonce de la venue de gros sponsors peut rassurer les joueurs quant au versement de leurs salaires, mais aussi rassurer les supporters sur l'avenir du club qui pourra ainsi revenir à son statut de club le plus titré. En tout cas, ces derniers pourront continuer la compétition dans de meilleures conditions en attendant la saison prochaine pour aller chercher des titres à l'international.