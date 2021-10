Rien n'augure de bien, la citadelle footballistique des Zianides est menacée dans ses fondements. Sa situation se corse de plus en plus à telle enseigne que l'ossature la composant risque d'être désobligée, celle manquant de plusieurs de cadres pouvant faire le poids. Alors que le coup d'envoi de la nouvelle saison footballistique sera donné après- demain, le club de la capitale des Zianides, le WA Tlemcen, continue à se battre contre vents et marées. Et pour cause, la direction du WA Tlemcen trouve d'énormes difficultés à qualifier ses 17 nouveaux joueurs en prévision de la nouvelle édition du championnat de Ligue 1 de football. Ce club est tout simplement frappé par la sentence de l'interdiction de recrutement. Il est par voie de conséquence dans l'obligation de régler sa situation administrative, en apurant ses dettes pour lesquelles, il est redevable, celles- ci estimées à 20 millions de dinars. Faute de quoi, «la Ligue de football professionnel (LFP), ne lui délivrera pas les licences de ses recrues», a indiqué le président de cette formation de l'Ouest, Rachid Meliani. Et ce n'est pas tout. Cette situation n'est pas sans incidences impactant aussi bien la direction du club que le coach. Il s'agit, essentiellement, du problème lié à l'ossature à aligner pour affronter les différents rounds du championnat. L'entraineur se retrouve du coup pris dans un inextricable engrenage et sans grand champ de manoeuvres ni encore moins de choix. Ce problème, s'il ne venait pas d'être réglé, mettrait le nouvel entraîneur des Zianides, Kamel Bouhellal, dans l'embarras, vu que l'effectif de l'équipe fanion a été renouvelé d'une manière quasi totale. En effet, du groupe ayant défendu les couleurs du Widad de Tlemcen, la saison passée, qui a coïncidé avec le retour du club parmi l'élite après 7 ans passés dans les divisions inférieures, seulement 5 éléments ont été retenus. Ce sont: Zenasni, Ouassini, Belalem, Messaoudi et Smahi. La direction du Widad de Tlemcen s'est ainsi montrée très active sur le marché des transferts, en engageant 17 joueurs, tout en faisant monter 5 autres de l'équipe réserve. Ces changements de taille ont été dictés par «le parcours décevant de l'équipe au cours de l'exercice écoulé, pendant lequel elle a évité de justesse la relégation, et n'a dû son salut qu'à la victoire de la JS Saoura sur l'AS Aïn M'lila. «Notre concurrent direct dans la bataille du maintien, lors de la dernière journée», a fait savoir le 1er responsable des Bleu et Blanc, Rachid Meliani. Malgré cela, si la direction du Widad raterait à qualifier ses nouvelles recrues avant samedi prochain, date de la réception du NC Magra pour le compte de la 1ère journée, Bouhellal sera dans l'obligation de ne miser que sur les 5 joueurs seulement. Il s'agit principalement des rescapés de l'effectif des seniors de la saison précédente. Il se retrouvera dans l'obligation de faire appel aux joueurs de la réserve. Le président du club reste tout de même optimiste tant que rien n'est encore joué. Il a affirmé en ce sens qu'il compte poser cette problématique sur la table des négociations au siège de la ligue de football, lors de son déplacement qu'il effectuera, ces jours -ci. Cette réunion aura un seul point à l'ordre du jour: «Essayer de trouver une solution à ce dossier», a-t-il annoncé.