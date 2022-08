Honneur au champion! l'AC Milan ouvre la saison 2022/2023 de Série A à domicile, aujourd'hui, (18h30) contre l'Udinese dans un San Siro probablement plein. Quelques artisans du titre manquent à l'appel: Franck Kiessié parti au Barça, Zlatan Ibrahimovic et Sandro Tonali forfaits, Giroud incertain...

Mais l'équipe de Stefano Pioli a montré en amical qu'elle n'avait rien perdu de son mordant.

L'Inter Milan lancera la reconquête en soirée (20h45) chez le promu Lecce, l'occasion de revoir le duo Romelu Lukaku-Lautaro Martinez. Dimanche, la Roma de Paulo Dybala, est attendue sur le terrain de la Salernitana de Franck Ribéry (20h45). Naples, qui a vu partir Lorenzo Insigne et Kalidou Koulibaly, se déplacera à Vérone lundi (18h30) avant le match à domicile de la Juventus Turin, déjà décimée par les blessures et les suspensions, contre Sassuolo (20h45).