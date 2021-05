Une page de l'histoire merengue est en train de se tourner. Et pas que celle du chapitre Zidane. Outre le départ annoncé de son entraîneur fétiche (3 Ligues des Champions, 2 championnats d'Espagne, série en cours), la Casa Blanca a de fortes chances de voir plusieurs membres de son effectif plier bagage. À commencer par le Français Raphaël Varane. Arrivé à Madrid en 2011 en provenance du RC Lens, le défenseur âgé de 28 ans a tout gagné en 10 ans de présence en Espagne. Triple vainqueur de la Liga, de la Supercoupe de l'UEFA et du Mondial des clubs, quadruple vainqueur de la Ligue des Champions et détenteur d'une coupe du Roi et de deux Supercoupes d'Espagne, l'international français (73 sélections, 5 buts) a des envies d'ailleurs. Lié au Real jusqu'en 2022, Varane est courtisé, notamment en Angleterre où il est associé à Manchester United. Disposés à négocier un transfert, les dirigeants merengues ont, d'après Marca, décidé de régler prioritairement ce dossier, avant même celui de la prolongation de Sergio Ramos. En effet, si Varane s'en va, Madrid pourrait avoir un peu plus de marge de manoeuvre financière pour prolonger son capitaine qui attend toujours 2 ans de contrat. Rien ne sera fait avant la fin du championnat, mais la semaine prochaine pourrait donc être le coup d'envoi d'une série d'adieux. Car en plus de Varane (et de Ramos si aucun accord n'est trouvé), le quotidien espagnol ajoute que le champion d'Espagne en titre cherche activement une porte de sortie pour Isco (29 ans) et Marcelo (33 ans). Le premier cité est présent depuis 2013 mais il n'a jamais su s'imposer comme un titulaire indiscutable. Pourtant, Zidane faisait partie de ses inconditionnels. Lié au club jusqu'en 2022, l'ancien Malagueño doit être vendu cet été pour permettre au Real de toucher un chèque. Situation contractuelle similaire pour le latéral brésilien dépassé, aujourd'hui, par Ferland Mendy. Enfin, Lucas Vazquez, autre Merengue libre de tout contrat en juin, est donné partant, même s'il peut, à l'instar de Sergio Ramos, espérer un revirement de situation à son avantage.