Autant la sélection brésilienne a fait douter ses fans au début de cette Coupe du monde 2022, au Qatar, autant elle les fait rêver, après son retentissant succès, dans ces 8es de finale en surclassant la Corée du Sud (4-1), avec en sus, le retour de Neymar, pour rejoindre la Croatie en quarts. En effet, sur le terrain, le Brésil enregistrant le retour de Neymar, a sévèrement battu la Corée du Sud 4-1 (4-0 à la pause) lundi, et confirme son statut de favori avant d'affronter la Croatie au prochain tour. Et loin du Qatar, et précisément au Brésil, en Amérique du Sud, le «Roi» Pelé, qui avait fait savoir qu'il suivrait la rencontre depuis son lit d'hôpital, a dû apprécier la victoire tout comme la banderole que les joueurs ont affichée en fin de match, avec écrit «Pelé!» et une photo le représentant en train de célébrer un but avec la Seleçao. On jouait la 7ème minute quand ce «diable» de Vinicius trouve les filets et ouvre le score et son compteur personnel dans ce Mondial, en plaçant une frappe digne de sa spontanéité. Le deuxième but a été inscrit par un pénalty, jugé sévère par les observateurs et spécialistes, sifflé par l'arbitre français Clément Turpin, pour une faute de Jung Woo-young sur Richarlison. Neymar, pour son retour, qui a, lui-même transformé en but (2-0, 13e). En un quart d'heure le match était plié. Et ce n'est pas fini: «Big Nose», le surnom de Richarlison en Angleterre, a admirablement ajouté un autre but «brésilien» en effectuant une série de jongles de la tête devant Hwang In-beom enchaînés d'un jeu en triangle avec Marquinhos et Thiago Silva pour aller marquer (29e). Les joueurs sont allés danser avec leur sélectionneur, Tite, pour fêter ce but. Le buteur, après avoir célébré par une danse avec ses coéquipiers sur le terrain, a couru vers le banc où les remplaçants ont poussé leur sélectionneur Tite à s'associer à leur danse. Preuve, s'il en fallait que ce groupe en quête d'une sixième étoile est bien décidé à ramener «sa» Coupe du monde! Quant au quatrième but, il a été aussi «marquant» de cette action où, avec un décalage de Neymar pour Vinicius, et une subtile passe en louche du Madrilène pour Paqueta, qui surgit de derrière (36e). En seconde mi-temps, Paik Seung-ho a sauvé l'honneur d'une magnifique frappe de 30 m (76e). La Corée du Sud sort sur une mauvaise note mais à réussi son tournoi avec ce troisième 1/8 de finale, après 2002 (demi-finale) et 2010, et une victoire de prestige sur le Portugal de Cristiano Ronaldo (2-1). Le penalty n'entre pas dans ce registre, il provient d'un bien léger contact du milieu défensif Jung Woo-young sur Richarlison, sifflé par le Français Clément Turpin. Les Coréens ont eu des occasions, mais ont longtemps buté sur Alisson Becker. Puis ils ont magnifiquement sauvé l'honneur par Paik Seung-ho, passé par le centre de formation du Barça, auteur d'un tir lointain puissant sur lequel le gardien brésilien a dû s'avouer vaincu (4-1, 76e). Fait très important, le sélectionneur Paulo Bento a annoncé qu'il arrêtait sa mission après quatre ans. En seconde période, le Brésil était moins percutant, préservant ses forces pour la Croatie, qu'il a battue deux fois en deux rencontres en Coupe du monde, en 2006 (1-0) et en 2014 (3-1), à chaque fois en poules. En bon gestionnaire, Tite a économisé Eder Militao, faisant entrer Daniel Alves (63e), 39 ans et sept mois, qui a allongé son record d'ancienneté pour un Brésilien en Coupe du monde. Le sélectionneur a même offert quelques minutes au troisième gardien, Wewerton, entré à la place d'Alisson (80e), pour que tous ses portiers aient joué à la Coupe du monde, après Ederson contre le Cameroun. Tite soigne la vie de groupe, pour aller le plus loin possible.