Le groupe Sonatrach a cédé, ce lundi, une salle omnisports en cours de réalisation à Bethioua (est d’Oran), au profit de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS), en vue de son exploitation, lors de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévue dans la capitale de l’ouest algérien l’été 2022.

En marge de la cérémonie de signature de l’accord, le P-DG de Sonatrach, Toufik Hakkar, a indiqué que « le groupe a renoncé à cette installation sportive au profit de la DJS qui se chargera d’achever les 30 % des travaux restants ». « Le groupe s’attendait à ce que le projet soit réceptionné dans un délai n’excédant pas 6 mois », a indiqué Hakkar, ajoutant que « la salle sera prête pour les JM ». Saluant cette initiative, le wali d’Oran, Saïd Sayoud, a souligné que « Sonatrach a l’habitude de répondre aux demandes des citoyens dans différentes wilayas du pays et dans divers domaines », ajoutant que « le groupe contribue efficacement au développement du mouvement sportif national ». « Nous sommes heureux et fiers de cette réalisation qui s’ajoute aux infrastructures sportives d’Oran à l’occasion des JM », a-t-il dit.

Cette installation sportive occupe une superficie de plus de 2000 m2. Elle est dotée de tribunes et d’une salle pour la pratique de la gymnastique, du judo, du karaté, de la boxe et de la musculation, en plus d’une salle de récupération et d’une cafétéria.