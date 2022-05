Cristiano Ronaldo ne disputera pas la prochaine Ligue des Champions. En tout cas, s'il ne quitte pas Manchester United cet été. En effet, les Red Devils, dont les chances de terminer dans le TOP 4 de la Premier League étaient infimes, ont gâché leur dernière chance de retrouver la C1 suite à leur défaite humiliante sur la pelouse de Brighton (0-4), samedi, pour le compte de la 36e journée. Et pour une défaite, c'est une sacrée défaite. Menée dès le quart d'heure de jeu suite à un but de Moises Caicedo (15e), la bande à Ralf Rangnick s'est noyée après la pause sur des réalisations de Marc Cucurella (49e), Pascal Gross (57e) et Leandro Trossard (60e). Au-delà du résultat catastrophique, c'est surtout la manière qui a pu choquer les fans du club. Sur certaines séquences, les partenaires de Raphaël Varane ont été littéralement baladés, comme sur cette action de grande classe des Seaguls pour le 5-0 qui a terminé par une frappe à bout portant d'Alex Mac Allister sur le poteau. À aucun moment, Manchester United n'a donné l'impression de se révolter. En dehors d'une tête d'Edinson Cavani repoussée par Robert Sanchez, les visiteurs ont été inexistants. Symbole de ce marasme, le manager allemand a été contraint d'incorporer Harry Maguire, le bouc-émissaire d'une partie des supporters, à la place de Juan Mata, pour stopper l'hémorragie. Un changement qui en dit long sur la faiblesse des Mancuniens. «Ce que nous avons fait, moi y compris, n'était pas suffisant pour porter un maillot de Manchester United. Je l'accepte», a même lâché Bruno Fernandes en zone mixte. Il faut dire que Manchester United bat tous les records de médiocrité sur cet exercice 2021-2022. C'est la première fois depuis 1981 que le club concède cinq défaites consécutives à l'extérieur en Premier League: Manchester City (4-1), Everton (1-0), Liverpool (4-0), Arsenal (3-1) et Brighton (4-0). À titre de comparaison, les coéquipiers de Paul Pogba n'avaient pas perdu le moindre match hors de leurs bases en 2020-2021 avec 12 victoires et 7 nuls en 19 matchs. Un contraste saisissant qui ferait presque regretter Ole Gunnar Solskjaer. Plus inquiétant encore, Manchester United affiche une différence de buts de... +1. C'est moins que Crystal Palace (+4) et à des années lumières de Liverpool (+64) et Manchester City (+63). Avec 56 buts encaissés en 37 matchs, le club réalise sa pire performance depuis 1977-1978, une saison à 42 journées. Alors qu'il reste encore un match à jouer, le pensionnaire d'Old Trafford est déjà assuré de terminer avec son moins bon total de points (58 à l'heure actuelle) depuis le début de l'ère Premier League en 1992-1993. Une humiliation totale.