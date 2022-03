La Fédération russe de football a annoncé, jeudi dernier, son intention d'introduire un appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne de son exclusion du Mondial-2022 et de toutes les compétitions internationales. La Russie devait affronter la Pologne le 24 mars en matchs de barrage du Mondial. Mais le 28 février, la FIFA et l'UEFA l'ont exclue de toutes leurs compétitions, en réaction au conflit en Ukraine. La Fédération russe exigera la réintégration de toutes les équipes nationales masculines et féminines dans toutes les compétitions, assure-t-elle, demandant au TAS «une procédure accélérée» sur ce dossier, à trois semaines de la rencontre prévue face aux Polonais, qui ont annoncé qu'ils ne joueraient ce match sous aucun prétexte. Elle estime que la FIFA et l'UEFA n'avaient «pas de base légale» pour acter ce retrait, décidé «sous la pression» des fédérations rivales.