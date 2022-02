Les résultats d'Aliou Cissé, qui a mené le Sénégal en finale pour une 2e CAN d'affilée, ont mis en valeur l'expertise des sélectionneurs africains, résultat d'un travail de fond, mais le chemin est encore long vers une reconnaissance totale. Battus par l'Algérie (0-1) de Djamel Belmadi, un autre entraîneur local, en 2019, les Lions de la Téranga affrontent l'Égypte du Portugais Carlos Queiroz... né au Mozambique. Le Burkinabè, Kamou Malou, parvenu jusqu'en demi-finale contre le Sénégal (1-3), lance «un cri du coeur» à l'AFP: «J'encourage les dirigeants africains à recruter local. On devrait nous faire davantage confiance.» À la CAN, 16 fédérations sur 24 avaient confié leur équipe à un sélectionneur du pays, un record. Un mouvement semble s'enclencher. Quatre expatriés ont même été licenciés peu avant la compétition, Corentin Martins, après 7 ans de travail en Mauritanie, Didier, 6 (Guinée), Hubert Velud (Soudan) et Gernot Rohr (Nigeria), et un seul a été remplacé par un Français, Didier Gomes Da Rosa, avec la Mauritanie. Mais le Sorcier blond, Claude Le Roy, qui a dirigé des sélections à 9 CAN, trouve «ce faux débat» complètement démagogique. «Dieu sait qu'Aliou (Cissé) est mon pote, Djamel (Belmadi) aussi, mais ils ont d'africain l'origine: ils (ont grandi) en France, ont fait toute leur carrière en France, ont passé leurs diplômes en France.À eux deux réunis, ils ont passé moins de temps en Afrique que moi tout seul!. L'Égyptien (Hassan) Shehata a gagné 3 CAN, comme (Charles Kumi) Gyamfi au Ghana, on n'en parlait pas, c'est parce qu'ils étaient bons, point», tonne Claude Le Roy. «Le débat de fond, c'est plutôt de savoir à quand, à part (le Sénégalais) Omar Daf à Sochaux, l'arrivée d'entraîneurs africains dans les championnats européens, là on aura franchi un palier. C'est ça l'objectif, mais on en est loin. Et pas parce qu'ils ne sont pas compétents, mais parce qu'on ne leur fait pas confiance», ajoute-t-il. «Cette racialisation des théories sur les entraîneurs me paraît populiste et complètement inexacte», conclut Claude Le Roy. Un avis proche de celui de Mohamed Magassouba (64 ans), DTN (directeur technique national) du Mali depuis 2008, sélectionneur depuis 2017. Pour lui, il faut tout simplement choisir les meilleurs, «nous sommes sur le terrain de l'excellence», explique-t-il. «La question n'est pas de nommer un Malien, un ex-professionnel ou même un expatrié, il faut donner la sélection à celui qui peut apporter quelque chose», ajoute-t-il. Mais Mohamed Magassouba a une explication pour la vogue des locaux. «L'Afrique a fait un bond en matière de formation depuis plus d'une dizaine d'années», explique le technicien qui va tenter de qualifier les Aigles du Mali à leur première Coupe du monde, en barrage contre la Tunisie en mars.