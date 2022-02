L'Équipe nationale de football (dames), dos au mur, est appelée à relever la tête pour espère arracher sa qualification à la phase finale de la coupe d'Afrique des nations CAN-2022 au Maroc, à l'occasion de la réception de l'Afrique du Sud, ce soir au stade Omar-Hamadi (18h), pour le compte du 2e et dernier tour qualificatif. Battues lors de la 1ère manche, disputée, vendredi dernier, au stade d'Orlando à Johannesburg (0-2), les coéquipières de la capitaine Naïma Bouheni devront refaire leur retard face aux vice-championnes d'Afrique, pour espérer une 6e qualification pour la CAN. «Le 1er match a été difficile. Les joueuses ont fourni beaucoup d'efforts, notamment sur le plan physique. Nous avons axé l'essentiel du travail sur la récupération eu égard du rapprochement entre les deux matchs. Un travail psychologique a été également au programme pour préparer les joueuses en vue de cette seconde manche qui s'annonce difficile», a affirmé la sélectionneuse nationale Radia Fertoul. Qualifiées sans forcer pour ce dernier tour aux dépens du Soudan (aller: 14-0, le match retour ne s'est pas joué, ndlr), les Algériennes n'auront d'autre alternative que de refaire leur retard face à une équipe sud-africaine aguerrie à ce genre de rendez-vous. «Nous devons effacer la déception de la défaite au 1er match, qui nous a tous touchés. Nous ne sommes pas encore éliminés, à nous de relever le défi, aujourd'hui, pour tenter de renverser la vapeur chez nous. L'adversaire n'est plus à présenter. Il avait pris part à l'ensemble des éditions de la CAN, et avait même participé au dernier Mondial 2019 en France. Les joueuses doivent comprendre que nous avons une dernière chance, à nous de la saisir», a-t-elle ajouté. Pour rappel, la sélectionneuse nationale a fait appel à 23 joueuses, dont 7 évoluant en championnat algérien, en vue de cette double confrontation qualificative. De son côté, l'Afrique du Sud, à pied d'oeuvre depuis dimanche à Alger, dirigée sur le banc par Desiree Ellis, aborde ce rendez-vous décisif avec l'intention de préserver son précieux avantage. R. S.