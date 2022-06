L'USM Alger a franchi un grand pas vers une participation à la prochaine édition de la coupe de la Confédération, après sa large victoire (4-0) contre l'Olympique de Médéa, qui, de son côté, tombe officiellement en Ligue 2 amateur, à l'issue de cette 33e et avant-dernière journée de Ligue 1, entamée vendredi et devant se poursuivre, aujourd'hui. N'étant plus maître de son destin depuis sa dernière défaite à domicile, l'OM se devait réussir un sans-faute dans cette dernière ligne droite du parcours, tout en espérant un faux pas de son principal concurrent pour le maintien, le NC Magra, pour espérer se sauver. Finalement, non seulement l'OM s'est incliné (0-4) à Bologhine, mais le NCM est allé gagner (2-1) chez le champion sortant, le CR Belouizdad, ce qui a tranché la question dès vendredi. De leur côté, et avec désormais 54 points, les Rouge et Noir sont pratiquement assurés de terminer à la quatrième et dernière place qualificative pour la coupe de la Confédération, car le dernier club à pouvoir le concurrencer, l'ES Sétif, devra remporter ses quatre derniers matchs pour espérer les supplanter. Ce qui représente un challenge relativement difficile à relever, alors que le Paradou AC, bien que 5e avec 50 points, est déjà hors du coup, car sa défaite (3-0) chez l'HB Chelghoum Laïd, vendredi pour le compte de la 33e journée, l'a définitivement écarté de la course. À noter que le champion sortant, le CR Belouizdad était amoindri par l'absence de plusieurs titulaires à l'occasion de cette 33e journée, tous retenus en Équipe nationale des joueurs locaux «A», et le NCM en a profité pour en venir à bout, dans son antre même du 20-Août 1955, assurant définitivement son maintien en Ligue 1 par la même occasion. Pour sa part, et même s'il s'était déjà sauvé du purgatoire, le RC Arba s'est montré très respectueux de l'éthique sportive, en continuant à jouer le jeu jusqu'au bout, comme en témoigne le nul (3-3) qu'il est allé arracher chez le RC Relizane, déjà relégué en Ligue 2 amateur, au même titre que le WA Tlemcen et le NA Hussein Dey. Ainsi, le bilan provisoire de cette saison 2021-2022 se présente comme suit: le CRB champion, l'OM, le NAHD, le RCR et le WAT en Ligue 2 amateur, alors que la JS Kabylie (2e) est pratiquement qualifiée en Ligue des Champions, au même titre que la JS Saoura et l'USM Alger en coupe de la Confédération. Les péripéties de cette 33e et avant-dernière journée se poursuivront, aujourd'hui, et puisque les jeux sont pratiquement faits à tous les niveaux, la plupart de ces matchs compteront pour du beurre. Les seuls duels à revêtir encore un certain intérêt seront probablement JS Kabylie - CS Constantine et JS Saoura - NA Hussein Dey pour la deuxième place, ainsi qu'US Biskra - ES Sétif pour la quatrième place.