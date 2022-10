«Partez! Laissez la JSK tranquille.» les mots sont durs, mais ils mettent enfin le doigt là où ça fait mal. Le président de la JSK, Yazid Iarichane qui intervenait à l'issue de la rencontre face à l'ESS n'a pas mâché ses mots pour dire enfin que les actionnaires n'apportent rien au club et qu'ils ne sont à la JSK que pour les billets de voyage avec quelques dinars investis. Des mots durs qui interviennent aussi à la veille de la rencontre du club avec l'USM Khenchela attendue, aujourd'hui à 17h. les Canaris devront ainsi se racheter après une défaite amère à Tizi Ouzou et qui a mis en colère les supporters et la direction. À la veille de cette rencontre, Iarichane a également battu en brèche la réconciliation avec l'ancien président Cherif Mellal. Pour Iarichane, il n'y aura aucune réconciliation avec ceux qui ont fait du mal à la JSK. Des propos auxquels Mellal ne tardera pas à répondre dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux où il accuse son successeur d'avoir divisé les supporters du club et mené le club à s'installer durablement dans les dernières places du championnat. Mellal rétorquera également qu'il avait apporté son aide à la JSK lorsque Iarichane l'avait quittée, il y a de cela trois années. Ainsi, à la veille d'un match de championnat important, la réconciliation a craqué après seulement quelques heures. En fait, les Canaris qui souffrent de la faiblesse de leur condition physique devront coûte que coûte se racheter afin de calmer la colère des supporters. Ces derniers, sous la houlette d'Abdelkader Amrani, auront à revenir de Khenchela avec un bon résultat pour faire oublier la cuisante défaite subie à Tizi Ouzou face à l'ES Sétif. Une débâcle qui tire son origine de la condition physique déplorable des joueurs qui ne semblent hélas pas avoir le niveau requis pour jouer les premiers rôles du championnat encore moins jouer une compétition internationale de haut niveau comme la Champions League africaine. La mission de coach Amrani est colossale. Donner du punch aux jambes frêles de ses joueurs n'est pas aussi simple. Un long travail est nécessaire pour mettre à niveau les joueurs. Un labeur de longue haleine est nécessaire avec en parallèle des matchs de haut niveau. Mais, a-t-on vraiment la latitude de jouer pour s'entraîner? La situation est urgente, car les Canaris entament dans quelques jours la deuxième phase de la Ligue des Champions. Enfin, rappelons que dans ce brouhaha de déclaration, la JSK s'enfonce dans le classement. Elle se trouve actuellement, chose rare dans l'histoire du club, à la quinzième place au championnat. La situation n'est pas près de s'améliorer au vu du niveau de jeu des Canaris qui donnent l'impression d'une mollesse sans commune mesure avec un jeu sans âme. Il y a vraiment péril en la demeure de la JSK.