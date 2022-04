La réclamation de la Fédération algérienne de football (FAF) introduite auprès de la FIFA, au sujet du barrage (retour) du mondial Qatar-2022, Algérie-Cameroun, sera examinée le 21 avril 2020, annonce l'instance fédéral, mardi sur son site officiel. «La Fédération algérienne de football informe que la réclamation qu'elle a introduit auprès de la FIFA sera soumise à sa Commission de discipline pour examen, le 21 avril courant», a-t-elle ajouté dans son communiqué. La Fédération algérienne de football (FAF), pour rappel, avait introduit auprès de la FIFA, un recours à l'encontre de l'arbitrage scandaleux ayant faussé le résultat du match barrage retour Algérie-Cameroun (1-2) disputé le 29 mars 2022 au stade Mustapha Tchaker de Blida. L'instance de football national avait ajouté, dans un communiqué publié le 31 mars, qu'«elle est déterminée à user de l'ensemble des voies légalement permises pour se faire rétablir dans ses droits et rejouer la rencontre dans des conditions garantissant l'honnêteté et la partialité de l'arbitrage». Elle avait demandé également l'ouverture d'une enquête par les organes de la FIFA pour faire toute la lumière sur l'arbitrage du match Algérie-Cameroun. Mais il faut savoir que l'hypothèse de voir ce match rejoué est impossible. Ceci, étant donné que dans son recours, la Fédération algérienne n'a présenté aucune preuve de corruption de l'arbitre gambien.

Cela dit, le recours ne concerne que les aspects techniques et les erreurs de l'arbitre en question lors de ladite rencontre. Même l'officier média de la sélection nationale, Aboud Salah Bey, avait confirmé cela, dans une déclaration à la presse. Il vient confirmer la déclaration du président démissionnaire de la FAF, Charaf- Eddine Amara, lors de la conférence de presse qu'il avait tenue, jeudi dernier, au siège de son instance. Cela dit, l'espoir des supporters algériens de faire rejouer le match partent en fumée et c'est, désormais, le retour à la triste réalité. R.S.