En difficulté, ces dernières semaines, l'attaquant de Manchester United, Cristiano Ronaldo a répondu avec un triplé face à Tottenham (3-2), samedi dernier, en Premier League. À cette occasion, le Portugais est officiellement devenu le meilleur buteur de l'histoire du football. Cristiano Ronaldo a été fantastique samedi. Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United connaît de sérieuses turbulences. Récupéré en provenance de la Juventus Turin, l'été dernier, l'international portugais, malgré des statistiques honorables, ne parvient pas à surnager dans un collectif mancunien défaillant. Au fil des semaines, l'attaquant de 37 ans a ainsi suscité des débats et même des polémiques. Absent en raison d'une blessure à la hanche contre Manchester City (1-4) dimanche dernier en Premier League, l'ancien Madrilène a fait jaser à cause d'un voyage au Portugal. Alors que l'entraîneur intérimaire Ralf Rangnick n'avait pas été mis au courant de ce déplacement, Ronaldo a seulement réalisé son retour à l'entraînement jeudi. Samedi, le Lusitanien était bel et bien titulaire pour défier Tottenham (3-2) en championnat. Et quelle réponse du natif de Funchal! Après les polémiques, CR7 a mis tout le monde d'accord avec un superbe triplé: un véritable missile à l'entrée de la surface, un duel remporté devant Hugo Lloris puis

une tête pour délivrer son équipe. «Nous plaisantions un peu sur le fait qu'il serait peut-être judicieux de l'envoyer au Portugal pendant 3 jours, alors qu'il ne s'est pas entraîné pendant 2 jours, et de le faire revenir à l'entraînement le jeudi. Peut-être que nous devrions le faire pour le reste de la saison», a ironisé Rangnick. En difficulté depuis le début de l'année 2022 (1 but avant samedi), le quintuple Ballon d'or a eu une belle réaction d'orgueil.

Et grâce à cette performance, CR7 a encore écrit sa légende. En effet, le joueur formé au Sporting Portugal comptabilise désormais 807 buts chez les professionnels dans sa carrière. Ainsi, Ronaldo devient tout simplement le meilleur buteur de l'histoire du football, devant Josef Bican (805 réalisations)! «Ronaldo avait l'air en colère, il a joué avec beaucoup d'agressivité.

Il est évidemment contrarié par ce qu'il s'est passé, la semaine dernière, mais il a montré ce que nous avons vu au fil des années», a jugé l'ex-milieu de MU Roy Keane. «Ce gars est un génie, ses trois buts étaient fantastiques.

Il apporte tellement à l'équipe, pourquoi les gens pensent qu'il ne peut pas apporter des buts ou de la valeur», a terminé le consultant de Sky Sports. Malgré le poids des années et quelques doutes à son sujet, Ronaldo continue décidément d'affoler les compteurs.