La Radio algérienne a distingué, mardi dernier, au Centre culturel Aïssa Messaoudi à Alger, les athlètes paralympiques médaillés aux Olympiades de Tokyo-2020, une occasion où un cadre opérationnel a été mis en place pour bénéficier de leurs expériences et connaissances dans l'analyse sportive. Le directeur de la Radio, Mohamed Baghali, a estimé que «cet hommage est un signe de reconnaissance aux réalisations des athlètes aux besoins spécifiques, ayant honoré l'Algérie, lors des fora internationaux au niveau continental ou mondial», ajoutant qu'il constitue également «une autre occasion pour confirmer la relation de coopération et de confiance qui a toujours lié la Radio nationale avec tous ses réseaux, Chaînes nationales ou stations régionales, à ces champions et aux élites sportives de manière générale».

En marge de la cérémonie de distinction, il a été procédé à la mise en place d'un cadre opérationnel, sous forme de convention, pour tirer profit des expériences et des connaissances des athlètes aux besoins spécifiques, notamment en matière d'analyses à la radio et l'enrichissement des différents programmes et espaces sportifs, permettant d'élargir la culture à la pratique du sport et l'ancrage de ses valeurs éthiques, outre la sensibilisation.

Beghali a insisté sur le caractère pragmatique de la convention conclue mardi, avant d'ajouter: «Je crois que nous avons dûment honoré nos champions», en leur proposant une convention, valable une année, à compter du 1er octobre en vertu de laquelle, chacun de ces 12 champions percevra un salaire mensuel important, en contrepartie de la mise à profit de son expérience mondiale, chacun dans sa spécialité, via les programmes de sensibilisation destinés aux jeunes sur les ondes de la Radio nationale et ses différentes chaînes régionales. «Tous les médaillés (or, argent et bronze) sont concernés par cet accord et c'est le minimum que notre entreprise puisse offrir à ces champions, pour peu qu'ils soient satisfaits», a-t-il ajouté.