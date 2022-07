Le dernier rapport préparé par la Commission de contrôle de la gestion financière de la Fédération algérienne de football (FAF) révèle que les dettes des clubs professionnels s'élèvent à 12 milliards de dinars algériens, alors qu'on est proche du début de la nouvelle saison 2022-2023 prévue à la fin du mois d'août. Il faut bien régler cette problématique pour ne pas connaître les mêmes problèmes que les années précédentes, d'autant, qu'aujourd'hui, la FAF est doté d'un nouveau bureau fédéral, présidé par Djahid Zefizef.

Un commis de l'État qui connaît parfaitement les systèmes. Et là, il ne s'agit que des dettes antérieures couvrant la période entre 2013 et 2018. Et selon la Commission présidée par Réda Abdouch, ces chiffres ne concernent pas du tout les dettes des clubs allant de 2018 à 2022. Il est très important de signaler que les dettes des clubs sont divisées en cinq catégories.

Il s'agit des cotisations «FAF» destinées au paiement des contrats d'acquisition de joueurs et aux contrats avec les entraîneurs (et là, il faut préciser qu'une partie sont des taxes et autres dettes envers les organismes sportifs), les dettes de la Caisse nationale d'assurances sociales pour les salariés, les dettes fiscales et les dettes des compagnies aériennes, à la suite des transferts, et les dettes des hôtels et des centres de divertissement.

Concernant ce sujet par rapport à la Fédération algérienne de football, il faut bien faire remarquer que lors de la dernière réunion du bureau fédéral, il a été décidé que le rapport soit présenté aux instances exécutives gouvernementales pour décision avant la fin de l'année, soit en rééchelonnant les dettes, soit en recherchant des solutions pour en débarrasser les clubs. Ces dettes feront l'objet d' un nouvel inventaire dont on ne sait pas encore quand est-ce que la Commission concernée puisse l'avoir, si ce n'est après la fin de l'année actuelle, pour couvrir bien évidemment tous les mois civils et non sportifs. La problématique c'est que les responsables des clubs concernés refusent de payer ces dettes, arguant le manque criard de finances.

D'ailleurs, dans une déclaration au site Internet «Al-Araby Al-Jadeed», le secrétaire national du Syndicat indépendant des agents des impôts, Abdelwahab Khalfa, a reconnu la réticence des clubs de football algériens à payer des impôts depuis le lancement du système de championnat professionnel en 2010.

Le SG du Syndicat des agents des impôts, Khalfa, a indiqué que les autorités fiscales n'avaient reçu aucune instruction de suivre les clubs ou même de les tenir responsables de leurs impôts et dettes au cours des dernières années. Et pour aller plus loin dans les prolongements de ces dettes, il est, tout aussi important de faire remarquer que l'article 12 du cahier des charges de l'Union africaine, impose aux clubs l'obligation de payer toutes les taxes qui leur sont imposées en tant qu'institution sportive économique.

D'autre part, l'article 14 stipule, pour sa part, la nécessité d'une application stricte de tout ce qui est contenu dans le cahier des charges, faute de quoi les clubs seront soumis à des sanctions sévères, y compris le retrait des licences professionnelles, et par conséquent leur impossibilité de participer aux compétitions continentales et régionales, ce que ces clubs n'ont pas fait.

Pour le moment, cette dernière possibilité ou plutôt probabilité est bien à écarter dans la mesure où la FAF serait bien garante de trouver des solutions pour éviter toute sanction pour les clubs algériens venue de l'extérieur. Il y a lieu de remarquer que du côté du ministère de la Jeunesse et des Sports, ces dettes des clubs ne le concernent pas, puisque leurs gestions sont à la charge des clubs concernés. Aux gestionnaires des équipes de tenter de trouver des solutions en collaboration avec la Ligue et la FAF avant de toucher le ministère de la Jeunesse et des Sports, voire plus...