Le WA Tlemcen a été stoppé dans son élan après avoir enchaîné trois victoires de rang lui ayant permis de sortir la tête de l'eau avant de sombrer à nouveau en concédant la défaite sur le terrain du MC Alger (1-2), lors de la précédente journée du championnat de Ligue 1 de football. Cette défaite a pratiquement remis les Zianides à la case départ, puisqu'ils ont perdu une place au classement pour se positionner à la 15e place avec 30 points, mais devançant d'une seule unité le premier potentiel relégable, à savoir le RC Relizane (17e, 29 pts). Cela rend décisif le prochain match des protégés de l'entraîneur, Abdelkader Amrani, qui vont croiser le fer à domicile avec l'un des concurrents directs dans la course au maintien et qui n'est autre que le RC Relizane. Selon le coach Amrani, venu à la rescousse de son ancien club, il y a quelques semaines, cette rencontre, qui se jouera demain au stade Akid-Lotfi de Tlemcen à partir de 20h30, «risque d'être déterminante pour la suite du parcours du WAT». Raison pour laquelle d'ailleurs Amrani, passé par le CS Constantine et le MC Alger cette saison, n'a pas perdu de temps depuis le retour de son équipe de la capitale, en conviant ses poulains à vite commencer les préparatifs du derby de l'Ouest. Face à un adversaire qui a renoué avec la victoire lors de la précédente journée jouée dimanche, le WAT aura la mission difficile de s'adjuger les trois unités de la victoire, a prédit encore son coach, qui a failli jeter l'éponge prématurément à cause de ses débuts ratés avec son ancienne-nouvelle équipe. Auteurs d'un parcours honorable en coupe de la Ligue qu'ils ont quittée au dernier carré face à la JS Kabylie, les gars de Tlemcen sont parvenus à remonter la pente en championnat en enchaînant trois succès face respectivement à la JSM Skikda, l'Olympique Médéa et l'USM Bel Abbès. Comptant un match en moins, le nouveau promu en Ligue 1 tient à renouer vite avec la victoire dès demain pour ne pas sombrer à nouveau dans la crise avant neuf journées de la clôture du championnat, a insisté Amrani, qualifiant le derby en question d'un match «à six points».