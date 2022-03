Fautif sur le premier but du Real Madrid en 8es de finale retour de la Ligue des Champions (1-3), Gianluigi Donnarumma fait partie des Parisiens pointés du doigt après l'élimination du Paris Saint-Germain. La presse italienne vole à son secours.

Le 9 mars 2022 restera un mauvais souvenir pour Gianluigi Donnarumma (23 ans). Pour son rendez-vous le plus important depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, l'été dernier, le gardien italien s'est loupé en commettant une erreur qui a précipité la chute de son équipe face au Real Madrid en 8es de finale retour de la Ligue des Champions (1-3).

Evidemment, le Transalpin n'est pas le seul responsable. Il serait bien sévère de rejeter entièrement la faute sur «Gigio», alors que son équipe était encore qualifiée après sa boulette qui a amené l'égalisation du Real à la 61e minute (2-1 pour le PSG sur le cumul des deux matchs à ce moment-là). Mais ce but a tout changé pour des Parisiens qui ont senti leurs jambes se dérober, sans jamais retrouver ensuite la maîtrise qu'ils avaient affichée pendant une heure. Et on connaît la suite. Forcément sous le feu des critiques, comme ses coéquipiers et sa direction, Donnarumma peut toutefois compter sur le soutien de l'Italie.

Ce vendredi, la presse transalpine a décidé de voler au secours de son champion d'Europe. La Gazzetta dello Sport fait même très fort! Le quotidien italien l'affiche en Une, sous l'aspect de la célèbre Joconde, avec le titre suivant: Rentre à la maison Gigio.

Selon le journal au papier rose, il n'y a jamais eu de feeling entre le Paris SG et Donnarumma, qui pourrait étudier un départ l'été prochain. Et la Juventus Turin serait justement toujours intéressée par l'ancien portier du Milan AC. Une condition serait toutefois nécessaire pour que la Juve s'active dans ce dossier: faire partir Wojciech Szczesny qui est lié à la Vieille Dame jusqu'en juin 2024 et touche un salaire annuel estimé à 6,5 millions d'euros net.

Aujourd'hui, un départ de Donnarumma paraît bien illusoire.

Sous contrat jusqu'en 2026, le vainqueur du dernier Euro représente l'avenir dans la capitale. Et ce n'est pas son erreur qui modifiera les plans de Paris à son égard. En mettant fin à l'alternance dans la cage parisienne en C1 au Santiago Bernabeu, Mauricio Pochettino a d'ailleurs envoyé le message que l'Italien est désormais le numéro un devant Keylor Navas, dont l'avenir au PSG paraît désormais scellé. Bonne chance au coach parisien pour gérer ses gardiens jusqu'à la fin de la saison...