Tous les spécialistes et observateurs reconnaissent que l'attaquant Baghdad Bounedjah qui évolue au sein du club qatari Al-Sadd est pour beaucoup dans les résultats positifs, aussi bien avec son club qu'avec la sélection algérienne. Son opportunisme et surtout son abattage au cours des rencontres, sans distinctions des compétitions, font de lui un attaquant et surtout un buteur vraiment redoutable. Lui, son objectif dépasse largement les frontières asiatiques, africaines et arabes, puisqu'il a bien envie d'être dans un grand club européen. Et ce «rêve» d'enfant est bel et bien réalisable, non seulement de par ses capacités intrinsèques de buteur racé, mais de par le soutien qu'il apporte à ses coéquipiers, aussi bien en club qu'avec l'EN. Et ce n'est donc pas du tout une surprise que d'entendre, de voir et de lire que le nouveau coach du FC Bacelone, qui vient juste d'être nommé à la tête de l'équipe catalane, Xavi Hernandez, veut le revoir, mais cette fois-ci avec ce très grand club espagnol. Et c'est vraiment mérité pour ce joueur très courageux et très sérieux. Et le célèbre journal espagnol AS de confirmer l'intérêt de Xavi pour l'attaquant algérien. Le coach Hernandez vient de réaliser son 1er succès pour ses débuts sur le banc des Catalans (1-0) à domicile, face à l'Espanyol dans un derby forcément historique. Et comme son équipe manque d'un véritable buteur, surtout après le départ de l'Argentin, Sergio Agüero, qui pourrait même ne plus jouer pour une histoire d'ordre sanitaire, Xavi pense à un attaquant aussi rusé que prolifique. Qui pourrait remplacer Agüero si ce n'est son ancien joueur Bounedjah. En effet, Xavi a bel et bien vu de très près l'Algérien qu'il a connu lors de son passage sur le banc d'Al-Sadd, au Qatar. Rien que pour cette saison, l'Algérien champion d'Afrique 2019 survole son championnat en étant auteur de 11 buts, tout en livrant 3 passes décisives en 705 minutes jouées. D'ailleurs au mois de septembre dernier, et avec ses prestations au sein de sa formation Al Sadd, l'attaquant algérien a été élu meilleur joueur du championnat par les journalistes locaux. L'ancien de l'Etoile du Sahel s'est montré impliqué dans 7 buts sur les 4 rencontres disputées par son équipe durant le mois de septembre, en inscrivant 4 lui-même et délivrant 3 passes décisives. Bounedjah est leader de la Qatari Stars League avec Al Sadd. Meilleur buteur du championnat, la saison écoulée, l'ex-attaquant de Xavi, son ancien coéquipier devenu entraîneur, espère continuer sur cette lancée pour conserver son trophée en fin de saison. Xavi le veut donc au Barça, mais, à 29 ans, Bounedjah est sous contrat avec son équipe jusqu'en juin 2024, ce qui obligerait ainsi les Blaugrana à mettre la main à la poche pour se l'offrir. Et vu les finances actuelles des Espagnols, cela apparaît d'ores et déjà comme une piste très compliquée. Le Barça doit renforcer son avance sur le prochain marché des transferts et continuer de chercher des footballeurs Le mercato d'hiver est tout proche et Xavi veut vraiment avoir Bounedjah dans son effectif. Sa valeur marchande est actuellement de 5,3 millions d'euros.