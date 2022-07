Faute de pouvoir évoluer sur le nouveau stade de 50000 places, les joueurs de la JS Kabylie se contenteront d'une nouvelle pelouse au stade du 1er-Novembre de la ville de Tizi Ouzou, qui a lui aussi remplacé le stade Oukil Ramdane situé, lui, sur les hauteurs de la même ville. Le chantier encore en réalisation ces jours-ci vise, ainsi, à doter le terrain d'une bonne pelouse arrimée aux dernières tendances en cours à l'internationale. La pelouse figure aussi, doit-on le rappeler, sur les tablettes de la direction qui a été avisée que l'ancienne pelouse empêcherait l'homologation du stade pour abriter des rencontres de la prochaine compétition africaine. Aussi, avec la réception de la nouvelle pelouse, le stade du 1er-Novembre répondra aux normes requises sur le plan national et sur le plan international. Le stade peut accueillir jusqu'à 40000 supporters sur ses gradins qui devraient, eux également, subir un lifting. Des travaux prévus depuis quelques mois déjà, selon les services de la wilaya de Tizi Ouzou qui prennent en charge ce volet via la direction de la jeunesse et des sports. Pour rappel, le nouveau stade de 50000 places de la ville de Tizi Ouzou subit actuellement des travaux accélérés afin d'être opérationnel dans les plus brefs délais.

La dernière visite dans la wilaya du ministre de l'Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi, a révélé des retards injustifiables dans le chantier. Par ailleurs, il convient de noter que les Canaris sont actuellement en stage à Aïn Benian pour une dizaine de jours. Un deuxième regroupement qui vise, selon la direction, à préparer les joueurs pour la reprise des compétitions nationales ainsi que les compétitions africaines dont la JSK est engagée dans la Champions League. Une compétition qui semble s'éloigner à cause de dettes détenues par la JSK auprès de la CNRL.

Ces sommes risquent, ainsi, de gâcher la fête aux supporters qui ne veulent pour rien au monde entendre parler de disqualification de leur équipe. Jusqu'à présent, l'intervention du ministre de la Jeunesse et des Sports et du nouveau président de la Fédération algérienne de football a porté ses fruits en obtenant un autre délai, mais il n'est pas évident que cela dure encore plus longtemps. Les dirigeants de la JSK doivent trouver une solution en urgence pour s'acquitter de 8,4 milliards de centimes comme préalable de participation à cette prestigieuse compétition. Mais, jusqu'à hier, un black-out total entoure cette affaire.

Alors que le délai a expiré depuis samedi dernier, la présidence du club ne souffle plus aucun mot sur l'évolution de la situation. Aucune information ne vient soulager le stress des supporters qui ne savent pas encore si la direction a trouvé l'argent pour payer ses dettes.

Aucune information n'émane non plus de la Confédération africaine de football pour éclaircir les choses sur la participation du club. C'est le flou total qui entoure cette affaire.