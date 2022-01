Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Charaf-Eddine Amara, a déclaré, samedi soir, à Douala que l'équipe nationale a effectué le déplacement au Cameroun, avec l'intention de «défendre son trophée» continental, à l'occasion de la 33e coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr).

«Nous avons effectué une bonne préparation au Qatar.

Qu'est- ce qu'il y a de plus naturel pour un champion d'Afrique que de venir défendre son titre, c'est un droit tout à fait légitime et naturel. Nous n'allons pas lésiner sur les efforts pour procurer de la joie à nos supporters », a indiqué le patron de la FAF à la presse algérienne. Amara Charaf-Eddine, qui présidait la délégation algérienne, s'exprimait peu après l'arrivée des Verts à Douala, en provenance de Doha, pour prendre part à la CAN-2021.

L'équipe nationale a rallié la capitale économique du Cameroun, en l'absence du défenseur central, Mehdi Tahrat (Al-Gharaf SC/ Qatar), testé positif au Covid-19, et laissé en confinement au Qatar. «La délégation a fait son déplacement sans Tahrat, testé positif au Covid-19.

Le joueur va rejoindre ses coéquipiers au Cameroun une fois guéri. Il se trouve actuellement en confinement à Doha», a-t-il expliqué. Concernant le capitaine de la sélection nationale Riyad Mahrez, dernier élément à rejoindre samedi le stage de Doha, le président de la FAF a tenu à apporter des éclaircissements. «Mahraz a été autorisé par le sélectionneur pour décaler son arrivée à Doha. Son arrivée tardive n'a pas perturbé le groupe», a-t-il précisé.