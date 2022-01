Après l'annulation du 1er match amical de l'équipe nationale algérienne, prévu hier, face à son homologue gambienne, au Qatar stadium à Doha, en raison de l'absence de 14 joueurs gambiens pour diverses raisons, le coach des Verts, Djamel Belmadi a vu tout son programme de préparation chamboulé, en vue de la coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr), au Cameroun (9 janvier - 6 février). Après les problèmes rencontrés par le sélectionneur belge de la Gambie, Tom Saintfiet, Belmadi a aussi connu quelques difficultés en voyant la préparation perturbée de l'EN, avec les joueurs absents étant retenus avec leurs clubs, les blessés (Feghouli), les cas Covid (Bendebka). En effet, amoindrie par la défection de plusieurs éléments tels que le capitaine Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), le défenseur Aïssa Mandi (Villarreal/ Espagne), ou encore le portier N.1 Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/Arabie saoudite), retenus par leurs clubs respectifs suite à la dernière circulaire de la Fédération internationale (FIFA), Belmadi est allé même à penser à une éventuelle annulation de ce 1er match face à la Gambie avant de disputer le second et dernier, et toujours à Doha, mercredi prochain, face au Ghana. Ainsi, et lors de la conférence de presse tenue jeudi au niveau du lieu de résidence des Verts à Doha, Belmadi a évoqué l'éventualité d'annuler cette rencontre amicale, avant que les deux parties ne décident de la maintenir. «Avec toutes ces problématiques et la quasi- impossibilité d'aligner une équipe avec un minimum de joueurs disponibles sur le banc de touche, nous réfléchissons à annuler le match amical face à la Gambie. Nous avons un nombre limité de joueurs, avec un certain niveau de forme et qui pourraient ne pas jouer les 2 tests amicaux», a-t-il indiqué. L'instance fédérale algérienne a confirmé le déroulement de cette rencontre face à la Gambie.

«En dépit des difficultés rencontrées par les deux sélections pour pouvoir disposer de leurs effectifs respectifs, les Verts affronteraient, hier, en match de préparation pour la Gambie au stade du Qatar SC Stadium de Doha», a indiqué la FAF dans un communiqué publié, jeudi soir, sur son site officiel. Et au final, ce 1er match a été officiellement annulé. Sur ces entrefaites, Belmadi a précisé lors de sa conférence de presse: «Nous n'allons pas pleurnicher. On fera avec...».

En d'autres termes, Belmadi devrait attendre la décision finale du déroulement ou pas de ce 1er match contre les Gambiens avant de penser au second face au Ghana. Mais, avec la tournure qu'a connue l'équipe gambienne, Belmadi a, toutefois, poursuivi la préparation de l'équipe en tentant, tant bien que mal, de «résoudre les problèmes, car c'est mon travail».

Ainsi, les Verts ont poursuivi leur préparation, hier, avec le programme initialement tracé pour préparer le second match amical contre le Ghana, mercredi prochain, toujours à Doha au Qatar, avant de s'envoler, le lendemain en direction de Douala pour disputer la phase finale de la CAN 2021, reportée à 2022. Les Algériens font partie du groupe «E», de cette CAN au Cameroun.

Ainsi, l'Algérie entamera la défense de son titre le mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra Leone, au stade Japoma à Douala (14h00, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte d'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le même stade (17h00).