La participation de la sélection nationale algérienne de football des U18 aux Jeux méditerranéens Oran-2022 pourrait tourner au fiasco. Cela dans la mesure où, contrairement aux instructions du président de la République, relatives à la parfaite prise en charge des élites qui sont concernées par ces joutes, le directeur technique national adjoint de la Fédération algérienne de football (FAF), Abdelkrim Benaouda, a interpellé le Comité olympique algérien (COA) contre la décision du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

La raison de cette interpellation est, selon le même responsable, l'arrêt du championnat des U18 à cause du Covid et ce, à moins de 4 mois des JM. Benaouda a notamment fait savoir que le président et le secrétaire général de la FAF refusent toute médiation avec la tutelle, afin de relancer à nouveau les regroupements des sélections jeunes qui doivent prendre part aux JM. Cela s'est passé lors d'une séance de travail avec le COA, jeudi dernier. De plus, le même responsable a confié qu'il y a eu annulation de pas moins de 3 regroupements et 2 tournois de l'Union nord- africaine de football (UNAF) et ce, justement, à cause de cette décision, expliquant que toutes les autres nations enchaînent sans cesse leur préparation.

Pour lui, il est assez difficile, voire même impossible, de concrétiser le moindre résultat. D'autre part, Benaouda a même confirmé, auprès des présents, que pour faute de la mise en conformité des statuts de la FAF, cette dernière est privée des subventions. Et conséquence, il explique aussi que cela implique, entre autres, l'annulation des éventuelles échéances à l'étranger au profit des jeunes catégories de la sélection nationale. Et là, il est donc très urgent que les responsables concernés par ces problèmes tentent de les résoudre au plus vite pour que la participation de l'EN des U18 soient à la hauteur de cet évènement régional que s'apprête à organiser notre pays, à Oran du 25 juin au 5 juillet 2022.

Tout le monde espère, donc, que notre sélection sera prête d'ici là avec l'apport des efforts de tous les concernés pour honorer le football national et surtout montrer que la relève est assurée. Les responsables concernés doivent mettre à la disposition des garants de cette sélection tous les moyens pour tenter d'effectuer une brillante participation et pourquoi pas arracher la médaille d'or à Alger. Ils doivent bien se remémorer qu'au mois de juillet dernier, et malgré la défaite en finale de la Coupe arabe des U20, la sélection algérienne de la catégorie est sortie avec les honneurs, après avoir éliminé des formations redoutables comme la Tunisie et le Maroc. Montée à la hâte sous la houlette du coach Mohamed Lacète, l'équipe a honoré le pays au point de susciter la reconnaissance du président de la République, Abdelmadjid Teboune.

Une performance réalisée quelques mois après avoir été éliminée de la phase finale de la CAN U20. En effet, ayant pris part au tournoi qualificatif (UNAF) en décembre 2020 en Tunisie, les Algériens avaient quitté le tournoi précocement, en terminant à la dernière place au classement avec un seul point seulement. Le directeur technique national (DTN) Ameur Chafik avait admis à ce titre que cette équipe n'avait pas bénéficié d'une préparation suffisante pour prétendre se qualifier: «Ce genre de rendez-vous nécessite une longue préparation dans le temps et plusieurs tests amicaux, ce qui n'a pas été le cas pour nous malheureusement.»

Cette élimination avait provoqué le limogeage de l'entraîneur Saber Bensmaïn.

Et cette fois-ci, on espère que les responsables concernés se mobilisent pour assurer tous les moyens aux jeunes Verts U18, afin de remplir convenablement leur mission dans ces Jeux méditerranéens qu'organisera notre pays à Oran entre juin et juillet prochains.