L'équipe nationale de football A', composée de joueurs locaux, est actuellement en stage à Dubai, aux Emirats arabes unis (8-16 novembre), en vue de la rencontre en amical face à la Nouvelle-Zélande, demain, dans le cadre de sa préparation pour la Coupe arabe FIFA 2021, prévue au Qatar du 30 novembre au 18 décembre. Sous la conduite de l'entraîneur Madjid Bougherra, la première séance s'est déroulée, mardi, sur l'un des terrains annexes du stade Maktoum Ben Rachid al-Maktoum et a été beaucoup plus consacrée à la récupération, afin de permettre aux joueurs de reprendre leur fraîcheur, en attendant à ce que le groupe soit au grand complet pour entamer le travail technico-tactique, qui a débuté, hier, au niveau de la même enceinte, selon l'instance fédérale.

La délégation de l'Equipe nationale A' est arrivée mardi à l'aube à Dubai où elle a été accueillie par les représentants diplomatiques aux Emirats arabes unis. C'est le quatrième stage depuis la nomination de Bougherra à la tête de la sélection A', après ceux organisés en juin, août, et octobre, ponctués par des matchs amicaux face au Liberia à Oran (5-1), la Syrie (2-1) et le Burundi (3-0) à Doha, et récemment devant le Bénin à Alger (3-1).

L'Equipe A' devrait effectuer un stage précompétitif à Doha à partir du 24 novembre, soit quelques jours avant son entrée en lice en Coupe arabe, mercredi 1er décembre face au Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h algériennes).

Les Algériens enchaîneront contre le Liban, samedi 4 décembre au stade Al-Janoub (14h), puis l'Egypte, le mardi 7 décembre, toujours au stade Al-Janoub (20h).

Outre la prochaine Coupe arabe de la FIFA, la sélection algérienne A' prépare également le championnat d'Afrique des nations (CHAN), prévu en 2023 en Algérie.