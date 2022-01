Le leader de la Premier League, Manchester City, devra se passer des services de l'international algérien Riyad Mahrez pour la durée du tournoi. Le capitaine algérien, auteur de 11 buts toutes compétitions confondues avec les Citizens, cherchera à mener son pays à un 2e titre consécutif en CAN. Comme Riyad Mahrez, le milieu de terrain de West Ham Saïd Benrahma (26 ans) cherche à aider l'Algérie à défendre son titre de coupe d'Afrique des nations décroché en 2019 en Egypte. Liverpool est l'une des équipes les plus impactées par cette édition. Le club sera privé de sa force de frappe en attaque, le duo: Mohamed Salah-Sadio Mane, tandis que le milieu de terrain Naby Keita a été appelé par la Guinée. Chelsea, quant à lui, sera privé de son gardien titulaire Edouard Mendy. Un vrai casse-tête pour l'entraîneur allemand Thomas Tuchel, tant le poids du portier sénégalais est important au sein de l'équipe championne d'Europe. Pour sa part, Arsenal devra faire sans quatre de ses joueurs clés. Pierre-Emerick Aubameyang sera le capitaine du Gabon lors du tournoi. Le joueur de 32 ans a été absent lors des 5 derniers matchs d'Arsenal après avoir été déchu de son brassard du capitaine du club par l'entraîneur Mikel Arteta. Nicolas Pepe et Mohamed Elneny ont été appelés, respectivement, par la Côte d'Ivoire et l'Egypte, tandis que le Ghana a convoqué le milieu de terrain Thomas Partey. Manchester United ne devrait, en revanche, pas trop souffrir de cette CAN puisque un seul joueur est retenu. L'Ivoirien, Eric Bailly, n'a disputé que 6 matchs, toutes compétitions confondues, avec son club cette saison mais c'est un cadre des Eléphants de la Côte d'Ivoire. Les Wolves de Bruno Lage, eux, seront contraints de procéder à des changements au sein de leur défense centrale. Roman Saiss a disputé 18 matchs de Premier League cette saison. Son coéquipier Willy Boly participera à la CAN. Le défenseur ivoirien n'a fait qu'une seule apparition avec les Wolves cette saison. L'entraîneur de Leicester City, Brendan Rodgers, devra se passer, lui aussi, de la paire influente Wilfred Ndidi et Kelechi Iheanacho. Les deux joueurs ont été essentiels, ces dernières années, aux Foxes. Iheanacho a marqué 12 buts en Premier League, la saison dernière. Il a réalisé deux passes décisives et marqué lors de la défaite 6-3 de son équipe contre Manchester City, il y a une semaine. Les Foxes seront également privés de Nampalys Mendy, qui a été appelé par le Sénégal et du Ghanéen Daniel Amartey. En outre, l'attaquant du Zimbabwe, Muskwe, a également été appelé, mais il est actuellement prêté à Luton Town. L'une des équipes les plus touchées est Crystal Palace, avec 3 absences de marque, à savoir Wilfried Zaha, Cheikhou Kouyate et Jordan Ayew. Enfin, le coach d'Aston Villa, Steven Gerrard, ne pourra pas compter sur les services de l'ailier Bertrand Traoré, retenu par le Burkina Foso. L'international burkinabè avait raté une grande partie de la saison à cause d'une blessure. L'Egyptien Trezeguet lui aussi sera avec la sélection des Pharaons.