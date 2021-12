C'est reparti pour un tour. Jeudi dernier, la Premier League a annoncé le report de cinq matchs de la 18e journée du championnat anglais. Ces cinq rencontres portent ainsi à neuf le nombre de matchs reportés depuis la nouvelle flambée de l'épidémie de Covid-19 au Royaume-Uni. Un retour en force dû au variant Omicron qui fait grimper à la vitesse grand V le nombre de cas positifs en Angleterre (76 497 nouveaux cas ce 16 décembre, un «?record?» en 2021) et qui sème la pagaille au sein du championnat anglais. Outre les reports, plusieurs équipes comme Chelsea et Liverpool, jusque-là épargnées, enregistrent à leur tour des cas positifs dans leur effectif. De quoi affoler la Premier League? Pas vraiment. Alors qu'en Bundesliga par exemple, huis clos et jauges dans les stades ont rapidement été décidés pour tenter de freiner la vague, la trajectoire prise en Angleterre est très différente. Hormis les nouvelles mesures liées à l'activation du «?plan B?» du gouvernement britannique, la Premier League n'a, pour le moment pas beaucoup bougé. Seule une mise à jour du protocole sanitaire a été publiée sur le site de la PL, invitant les supporters de 18 ans et plus qui souhaitent se rendre au stade à enregistrer leur pass sanitaire (ou test négatif) dans les 48 heures précédant la rencontre sur le site Internet de leur club. Une mesure bien légère, mais pas forcément surprenante en Angleterre où 25% des joueurs professionnels du pays n'ont pas l'intention de se faire vacciner et 16% sont en attente de leur première dose selon les données du mois de novembre de l'EFL (English Football League), communiquées jeudi. La Premier League affiche quant à elle 68% de joueurs doublement vaccinés, bien loin des 98% en Série A. La gestion de la crise sanitaire fait également jaser les pensionnaires de Premier League, Mikel Arteta ayant demandé plus de transparence sur les reports de match en conférence de presse. Un avis partagé par Thomas Frank, l'entraîneur de Brentford, qui opte carrément pour un report total de la prochaine journée de championnat et des rencontres de Coupe de la Ligue prévues la semaine prochaine. Un report qui pourrait d'ailleurs s'étendre aux trois journées disputées pendant les fêtes de fin d'année (y compris lors du Boxing Day le 26 décembre), les dirigeants des clubs de Premier League se réunissant demain pour débattre d'une éventuelle pause, malgré la potentielle perte économique. D'autant que dix des vingt matchs diffusés par Amazon Prime Video, cette saison auront lieu du 28 au 30 décembre prochains. Mais la question d'une déprogrammation pour les deux dernières semaines de 2021, dépend de facteurs différents. Hypothétiquement, les Anglais pourraient donc connaître trois périodes de fin d'année (2020, 2021 et 2022) bouleversées: un crève-coeur.