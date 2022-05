Le FC Barcelone parviendra-t-il à boucler la venue tant attendue d'une nouvelle option offensive? Au cours du prochain mercato, le comité de direction blaugrana présidé par Joan Laporta aurait pour objectif d'offrir un nouvel attaquant à Xavi Hernandez afin que l'entraîneur du FC Barcelone puisse batailler sur tous les tableaux la saison prochaine. Que ce soit Sport ou Sky Deutschland, un intérêt du FC Barcelone pour Sadio Mané a été confirmé, ces dernières heures. Quid de Mundo Deportivo. D'après MD, Sadio Mané cultiverait un désir concret en cas de départ de Liverpool où son contrat expirera en juin 2023. En effet, la Liga et plus particulièrement une arrivée au FC Barcelone ferait son effet dans l'esprit de l'international sénégalais. Par le biais de sources proches du dossier contactées par les soins du média, Mundo Deportivo a confirmé, hier, que l'opération Sadio Mané était à portée de main du FC Barcelone et une véritable option pour le mercato estival.