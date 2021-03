Et si Mauro Icardi quittait le PSG à l'intersaison? Souhaitant conserver Moise Kean, Leonardo semblerait prêt à sacrifier Mauro Icardi dans le but de parvenir à trouver un terrain d'entente avec Everton pour le transfert définitif de l'international italien. Et un autre avant-centre serait une possibilité pour le PSG. Du moins, en cas de départ de Kylian Mbappé. The Daily Mirror dévoilait dernièrement que si l'attaquant du Paris Saint-Germain venait à partir, le directeur sportif parisien pourrait lancer une offensive pour Harry Kane. L'avant-centre de Tottenham a d'ailleurs laissé planer le doute sur son avenir. «Je pense que c'est une question difficile à répondre en ce moment. Il est important que je me concentre sur les deux matchs de l'Angleterre qui arrivent, le reste de la saison avec les Spurs et ensuite l'Euro. Penser à des spéculations ou à des rumeurs serait dommageable pour mes propres performances. J'aime toujours me concentrer sur un seul objectif et un seul travail, à savoir finir fort avec les Spurs, gagner ces qualifications avec l'Angleterre et, avec un peu de chance, continuer et faire un grand Euro. J'essaie de rester en dehors de ces spéculations autant que possible. Je suis entièrement concentré sur le travail à faire sur le terrain à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'été et ensuite nous verrons où nous allons à partir de là», a confié Harry Kane à l'occasion d'un entretien accordé à The Daily Telegraph. Reste à savoir si la porte restera ouverte une fois que le rideau sera tombé sur l'Euro cet été. Le PSG est prévenu.