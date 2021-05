La grande priorité du PSG cet été est de conserver Kylian Mbappé, mais force est de constater que l'attaquant de 22 ans n'est pas pressé de prolonger et laisse planer le doute sur son avenir. Le PSG est donc dans l'obligation de préparer un éventuel départ. Dans cette optique, le club de la capitale a déjà commencé à cibler plusieurs profils, notamment l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah. A en croire L'Equipe, le nom de Robert Lewandowski pourrait bien s'ajouter à la liste. Dans son édition d'hier, le quotidien sportif confirme une information déjà évoquée par ESPN, il y a quelques jours: l'attaquant du Bayern Munich, qui a égalé samedi le record de Gerd Müller en inscrivant son 40e but de la saison en Bundesliga, songerait à un départ en fin de saison pour s'offrir un dernier challenge dans un autre club. Toujours d'après L'Equipe, le PSG, qui n'a pas encore établi le contact, serait à l'affût et pourrait intéresser Lewandowski. Toutefois, il convient de rester très prudent face à cette nouvelle information du journal. Qui semble davantage faire du PSG une option crédible par rapport aux exigences du Polonais. Un joueur qui se projetait récemment sur la prochaine saison du Bayern et ne tenait pas le discours d'un élément sur le départ.