Le 13 février dernier, la Fédération algérienne de football a décidé de mettre fin aux fonctions du directeur technique national (DTN), Ameur Chafik, sans motifs invoqués. Toufik Kourichi, chef de département de la formation, a été chargé d'assurer l'intérim jusqu'à la nomination du nouveau DTN. Un appel à candidature a été lancé, dont la date butoir de dépôt a été fixée au 28 février 2022, avec la description du poste, les missions, le profil et les processus de sélection et d'évaluation. Le 26 février, une note de rappel a été publiée dans ce sens sur le site de la FAF. Cependant, et à en croire les dernières nouvelles, les dossiers reçus «ne font pas l'affaire», ce qui fait que l'on se dirige droit vers la confirmation de Kourichi à ce poste.

Un poste qu'il avait déjà occupé du temps de Mohamed Raouraoua. Choix de conviction, par défaut ou par complaisance? Qu'à cela ne tienne! Si cette piste se confirme, pour une raison ou une autre, elle ne fera qu'affaiblir l'instance fédérale et son président, Charaf- Eddine Amara, déjà dans l'oeil du cyclone, notamment après l'affaire Hammoum - Bnichari, dévoilée par nos confrères d'El Khabar. Ceci, étant donné que, comme rapporté par L'Expression dans son édition du 15 février dernier, «le choix de Kourichi a été pris par Amara avant même la coupe d'Afrique des nations au Cameroun, sur recommandation de ses proches collaborateurs.» Le Bureau fédéral, avait-on rapporté encore, n'avait procédé à aucun vote lors de sa réunion du 13 du même mois, puisque la décision a été prise «unilatéralement» par Amara, comme le lui confèrent les statuts de la FAF. Une éventuelle confirmation de Kourichi dans ce poste risque de creuser le fossé entre Amara et les membres de son BF, surtout que ceux-ci accusent le président de veiller à mettre «ses hommes» dans des postes stratégiques pour prendre ses marques, sachant que Kourichi a occupé, il y a un peu moins d'une année, le poste de directeur du pôle sportif du CR Belouizdad, club dont la majorité des actions est détenue par le Groupe Madar-Holding.

Un groupe, faut-il le signaler, dont le P-DG n'est autre que...Amara. En sus, une source au fait des affaires de la FAF nous dira: «Les membres du BF, en disgrâce avec Amara, attendront la prochaine réunion pour voir plus clair concernant ce dossier de la DTN. Si le président fait encore dans la manoeuvre pour gagner du temps, ils vont contre-attaquer.» Et d'ajouter: «En plus du fait qu'ils s'opposent à tout ce qui vient de Amara, lesdits membres pensent que Kourichi n'est pas l'homme de la situation, d'autant plus que son dernier passage dans ce même poste n'a pas été reluisant.»

À vrai dire, le successeur de Zetchi au poste suprême de la FAF ne cesse de faire le vide autour de lui.