La sélection algérienne va livrer deux matchs amicaux durant la prochaine trêve internationale prévue du 19 au 27 septembre. Si la piste de la Guinée est quasi confirmée, le flou demeure toujours quant au deuxième adversaire. Pour faire face au report des éliminatoires de la CAN 2024, la sélection algérienne va devoir disputer des matchs de préparation. Contrairement à ce qui a circulé, ces derniers mois, le choix devrait porter exclusivement sur deux nations africaines. Annoncé et ayant excité de nombreux supporters algériens, le prestigieux match Algérie-Brésil qui devait se tenir en France, n'est pas envisageable, du moins pas pour septembre. Djahid Zefizef a mis fin à ces rumeurs. Le président de la FAF a confirmé que les deux rencontres amicales se joueront au Complexe olympique Hadefi-Miloud d'Oran. De quoi écarter la piste de la Seleção mais aussi celle de l'Argentine du menu des Fennecs. L'hypothèse d'affronter l'Italie, la Belgique ou la Croatie est également impossible. En effet, les trois sélections sont engagées en Ligue des Nations européenne et devront disputer la 5e et 6e journée de la compétition, entre les 19 et 27 du mois prochain. «Les deux matchs programmés en septembre prochain se joueront à Oran. Concernant les adversaires, rien n'a été conclu pour le moment, en attendant de signer le contrat d'ici à dimanche ou lundi prochain. Je ne peux pas dévoiler plus de détails, jusqu'à ce que les choses s'officialisent», a affirmé à l'APS le premier responsable de la FAF. Compte tenu des disponibilités et de la logistique, le choix de Djamel Belmadi devrait porter sur deux sélections africaines. Pour l'heure, seul le match contre la Guinée est confirmé. Le Syli National se déplacera le 24 septembre en Algérie pour affronter l'EN. Il va falloir attendre dimanche ou lundi prochain pour découvrir l'identité du deuxième adversaire.