Les négociations, ayant nécessité plusieurs rounds et rencontres, n'ont pas abouti, faute de consensus. Pour cause, le club de Mdina Jdida, l'ASM Oran a jugé idoine de tourner la page portant sur le recrutement du coach Djamel Benchadli. Les responsables du club estiment qu'ils ne sont ni prêts ni encore moins aptes à s'offrir les services du coach qu'ils ont sollicité. Benchadli a placé la barre haute, à telle enseigne que les responsables de l'ASMO ont jugé que ses exigences financières «sont exorbitantes». Ces derniers, à leur tête le manager Houari Benamar, se sont rétractés en se passant tout simplement et sans fracas des services de Benchadli. En attendant la désignation d'un coach principal, la direction du club a confié la barre technique à Moulay Cherif El Ouezzani, afin de préparer l'effectif pour la prochaine rencontre rentrant dans le cadre de la phase retour du championnat de Ligue 2. Les Asémites affronteront les représentants de la banlieue algéroise, l'USM Harrach. En fait, Moulay Cherif El Ouezzani fera partie de la composante de la barre technique du club, soit en tant qu'entraîneur adjoint, soit en tant que coach principal dans l'éventuel cas où le club n'arrive pas à recruter un nouveau driver. Cette décision a été avalisée par la direction du club intensifiant ses contacts à la recherche d'un entraîneur. Sur le plan financier, les responsables de l'ASM Oran ont dénoué un tant soit peu la situation en s'acquittant du paiement du salaire représentant un mois qu'ils ont versé dans les comptes des joueurs. «Le versement d'une mensualité constitue plus ou moins une motivation pour les joueurs devant se lancer, dans un état d'esprit impeccable, dans la phase retour», a-t-on appris. Dans sa dernière rencontre, l'ASMO s'était imposée, lors du match qu'elle a disputé face au MC Saida. La rencontre a été achevée sur le score de (2-0) dans le cadre de la mise à jour de la 10e journée du championnat de Ligue 2 amateur de football, groupe Centre-Ouest, au stade Bouakeul d'Oran, bouclant la phase aller de la compétition sur une bonne note. Cette rencontre avait été interrompue, initialement, suite à l'annonce du décès du capitaine du MC Saida, Sofiane Loukar, qui avait été transporté à l'hôpital suite à une chute sur l'aire du jeu. Le championnat de Ligue 2 reprendra le 5 février prochain avec le déroulement de la 16e journée. Outre la 16e, la LNFA a fixé les dates de deux autres journées (17e, 18e) qui se dérouleront respectivement les 11-12 et 19 février en cours. La phase aller a été bouclée dimanche 23 janvier.